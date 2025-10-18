MLB／個案？史布林格挨觸身球傷退 水手球迷歡呼+揮手說掰掰

水手、藍鳥隊前4戰打完各取2勝，今天在美聯冠軍賽第5戰過招，第7局上演驚心畫面，水手投手布萊恩胡（Bryan Woo）面對史布林格（George Springer）投出觸身球，打到他的膝蓋，史布林格因傷退場，引起熱議的是水手球迷的反應包括歡呼聲、噓聲，甚至有人揮手，示意向史布林格說掰掰。

水手今天由米勒（Bryce Miller）先發4局被敲4安打、失1分，第5局被首位打者巴格（Addison Barger）敲安後退場，布瑞許（Matt Brash）接手連抓兩出局，但隨即被史布林格敲二壘打掉分。

1：1平手局面，例行賽15勝的水手華裔王牌布萊恩胡在第6局登板，他因季末受傷，錯過分區系列賽，此役才是他在今年季後賽首度亮相，28天以來首度出賽，才面對3位打者，已經遭柯克（Alejandro Kirk）二壘打、克萊門特（Ernie Clement）一壘打串連掉分。

布萊恩胡第7局續投，面對史布林格，一顆95.6哩的伸卡球砸中他的膝蓋，史布林格當場倒地，水手球迷歡呼聲四起，他一度走向一壘嘗試續留場上，球迷反應轉為噓聲，而就在他必須被攙扶退場時，鏡頭捕捉到場邊還有球迷朝他揮手。

Springer tried to take first base but was ultimately removed from the game https://t.co/z3QrCrMm5A pic.twitter.com/lc3olXCMTn — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年10月18日