MLB／「要對付的不是大谷翔平」釀酒人教頭信心喊話
釀酒人隊在國聯冠軍賽中陷入0勝3敗的背水一戰，今天更要面對沒對過的投手版本大谷翔平，總教練墨菲（Pat Murphy）只能灌輸球員一個想法：「要對付的不是『大谷翔平』。」
大谷翔平在2023年以前施展二刀流是在天使隊，2024年復健暫停投球一年後，今年復出，但生涯還沒對釀酒人隊投球過，今天會是第一次。
對釀酒人打者來說會是劣勢，墨菲表示：「對於第一次面對的投手，投手這邊會佔有優勢。但我們的打者已經打了170場比賽了。他們要對付的不是『大谷翔平』，而是『那顆球』。
墨菲指出，重點就是專注在球上，「盡可能去辨識他的投球，我們已經知道翔平的投球節奏和變化球種了，接下來就是一球一球去應對而已。」
墨菲更透露今天賽前幸運接到一位傳奇教頭的電話，「他對我說『去做好那些細節。小事的積累會帶來勝利』，然後他又說『你們的口號是今晚要贏對吧？沒有人能一次贏下四場比賽，只能一場一場地打。先贏下今晚這場比賽』。」
這位傳奇教頭就是曾率領洋基隊四度奪得世界大賽冠軍的托瑞（Joe Torre），墨菲在記者會的最後說：「我們明天再見吧。」
