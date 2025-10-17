MLB／沃爾普、洛登動刀趕不上開季 洋基總管挺布恩：最出色教練

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總教練布恩。 美聯社
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）和總管凱許曼（Brian Cashman）今天接受訪問，提到游擊手沃爾普（Anthony Volpe）和左投洛登（Carlos Rodón）可能缺席開幕戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）則不用開刀。

凱許曼提到，即使沃爾普經歷失望的賽季，但仍被視為2026年主戰游擊手，「我仍然相信他這名球員，我們整個團隊都相信他，這不代表我們不會檢視改變陣容的可能性，他才24歲，我不認為紐約的舞台對他來說太大，他只是還在摸索自己的路。」

沃爾普已經動刀治療肩傷，預計4月歸隊，最糟的情況是5月，因此確定無法趕上明年開幕戰。沃爾普曾在2023年奪下金手套；但本季19次失誤並列大聯盟第3多，凱許曼承認判斷錯誤，「現在回頭看，傷勢影響比我們想像的更大。事實擺在眼前，他必須動手術。」

賈吉今年遭遇右手肘傷勢，球季尾聲遭遇低潮，且傳球能力受限。儘管季後賽他的打擊能力恢復，仍無法幫助洋基更進一步。好消息是，賈吉不用動手術治療，布恩說，「他會休息一陣子，持續進行肌力復健訓練。我認為他季末狀態不錯，我們也看到他逐漸恢復。」

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也不需要動手肘手術；洛登則在周三接受手肘手術清除骨刺，將有8周不得投球，可能趕不上開季。

布恩的去留是外界最關注的焦點，他的合約到2027年，凱許曼力挺布恩：「他是聯盟中最出色的教練之一。在我們這種環境裡，他是那種會被人質疑100萬次的教練。」

