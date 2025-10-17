MLB／價碼落差達76億元！ 美媒曝史庫柏與老虎續約談判卡關

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）。 美聯社
底特律老虎隊王牌投手「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）明年球季結束後將成為自由球員，目前他與老虎在合約談判上陷入僵局，但雙方價碼上的差距高達2.5億美元（約新台幣76億元）。

史庫柏2024年贏得美聯塞揚獎，並獲得勝投、三振和防禦率三冠王的殊榮，今年賽季更上層樓，三振數多於去年，防禦率和每局被上壘率也更加優異。即將年滿29歲的史庫柏在成為自由球員之前，老虎還有一個賽季的控制權，明年預計薪資為2250萬美元。

去年休賽季老虎曾向史庫柏提出一份「不具競爭力」的報價，可見即使繳出完美的塞揚級表現，也沒有讓球團端出一份令史庫柏滿意的合約。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，雙方價碼差距約2.5億美元，儘管不清楚合約總額和年限，但海曼表示，市場對史庫柏合約的底線為4億美元，因此老虎可能只是開出一個極具侮辱性的報價。

無論如何，老虎若想留住史庫柏，勢必得付出高昂代價，而史庫柏若想成為聯盟前5高薪投手，他的年薪需要超過3500萬美元，這正是伯恩斯（Corbin Burnes）與響尾蛇隊簽約的價碼，目前平均年薪最高的投手是費城人隊惠勒（Zack Wheeler）的4200萬美元。

