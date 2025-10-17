MLB／記得佐佐木朗希懊悔神情 道奇總仔：成長非一帆風順

「令和怪物」佐佐木朗希今天再度第9局登板，為道奇隊守下勝利。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）再度稱讚朗希的進步。

朗希面對第一名打者，被敲出游擊方向滾地球，游擊手貝茲（Mookie Betts）上演反手接球美技。羅伯茲直呼，「那個反手接球，讓朗希冷靜下來，他最近一直有出色的防守表現，能入圍金手套是理所當然的。如果那個打者先上壘，接下來局面就難說了。」

That's our starting shortstop, Mookie Betts! pic.twitter.com/iYCoEYPmXJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 17, 2025

自從轉任後援投手後，朗希進步明顯，現在是球隊牛棚主將。羅伯茲表示，「他的成長並非一帆風順，當時他在板凳露出懊悔的神情，那個畫面我仍然記得。之後他調整自己，恢復健康，成為2025年球隊不可或缺的一員，充分展現他的鬥志。」

「4、5月時，沒人能想到他會扮演現在這個角色。正因如此，我真的要稱讚朗希能走到這一步。」羅伯茲說。