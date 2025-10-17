MLB／傳奇名將曼尼渴望傳承經驗 想回大聯盟擔任打擊教練

快訊

聯合新聞網／ 綜合
大聯盟退役球星曼尼（Manny Ramirez）喊話希望擔任打擊教練
大聯盟退役球星曼尼（Manny Ramirez）喊話希望擔任打擊教練 歐新社

在大聯盟累積555轟的傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）近期透過經紀人發聲，表達渴望加入大聯盟球隊擔任打擊教練，將自己的經驗傳承給年輕選手。

曼尼球員時期是位令人生畏的強打者，在19年的球員生涯中，打擊率高達3成12，累積了555支全壘打和1,831分打點，一共入選12次明星賽、獲得9次銀棒獎、2次世界大賽冠軍和1次世界大賽 MVP。他的生涯全壘打數在MLB歷史上排名第15，打點數排名第20。

曼尼在2004年在美聯冠軍賽幫助波士頓紅襪隊成為MLB歷史上第一支、也是目前唯一一支在7戰4勝制系列賽，能從0-3的絕對落後下連贏4場成功逆轉的球隊。隨後也與紅襪隊一同贏得世界大賽冠軍，在這年季後賽中，曼尼繳出打擊率3成50、攻擊指數（OPS）.923、2支全壘打和11分打點的優異成績。

不過曼尼在職業生涯中曾三度藥檢呈現陽性。他在2011年收到了100場禁賽的處分，當時他選擇退役而非服完禁賽。此外他更曾在2013年來台加盟義大犀牛，49場出賽繳出打擊率3成52、攻擊指數.977、轟出八發全壘打43分打點，一度掀起「曼尼旋風」。

