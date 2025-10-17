快訊

MLB／曾說大谷翔平打不好很難奪冠 道奇教頭：想法沒有改變

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、道奇總教練羅伯茲(右)。 路透
大谷翔平今天在國聯冠軍賽G3「碰」出一支三壘安打，幫助道奇隊以3：1擊敗釀酒人隊，系列賽取得3：0聽牌優勢。儘管大谷離恢復往日身手仍有一段距離，但道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）仍十分信任子弟兵。

大谷本場4打數1安打，吞下2次三振，季後賽打擊率上升至0.158，OPS值0.641。對於大谷打擊率1成多仍受到對手警戒，羅伯茲表示，「他是棒球界最頂尖球員之一，要把他壓制住？就是派左投來對付他。對手現在正是這麼做，但他一定會擺脫這個低潮，他正在努力調整。對方的策略沒問題，但我相信他遲早會恢復。」

羅伯茲12日曾表示，「如果大谷打不好，很難拿下世界大賽冠軍。」如今道奇距離冠軍只差5場勝利，當被問到想法是否改變？羅伯茲回應：「不會改變，他仍是這支球隊最重要的支柱。現在投手群表現出色，防守也很穩，雖然他還沒打出他的水準，但我們都清楚他對球隊的重要性。路還很長，他的態度和努力都很出色，我會一直信任他。」

明天大谷將登板投球，贏球就能搶下世界大賽門票，羅伯茲也看好大谷的發揮，「他就像獨一無二的獨角獸。老實說，我也不明白他如何同時兼顧投打，他把一天中每分每秒都安排得很好，準備很充分。上次在費城先發表現也很好，我記得6局失3分。明天他一定也會全神貫注，投球和打擊都拿出精彩表現。」

大谷翔平 道奇

