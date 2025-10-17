MLB／季後賽「工作尚未完成」！貝茲引用Kobe名言致敬

洛杉磯道奇隊今天在國聯冠軍系列賽（NLCS）第三場比賽，以3：1擊敗密爾瓦基釀酒人，系列賽取得3：0領先，距離重返世界大賽只差一場勝利，道奇明星內野手貝茲（Mookie Betts）賽後受訪時，展現出他內心的「Kobe精神」。

貝茲說：「我沒有任何的情緒。」隨後他引用NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的名言：「我們在系列賽取得領先，但就像Kobe說過的——工作尚未完成（Job’s not done）。」這位三屆世界大賽冠軍深知國聯冠軍賽尚未結束，因此他沒有將第三戰的勝利當作理所當然，而是把它視為衛冕過程的一個步驟。

道奇隊在前三場比賽完全封鎖了釀酒人的進攻火力，總共僅讓對手敲出九支安打，創下近120年來，季後賽系列賽前三場比賽中，被安打數最少的紀錄。道奇隊將在明天早上進行第四戰中，力拼橫掃釀酒人晉級世界大賽。