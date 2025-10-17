MLB／協尋布萊恩胡…水手教頭：在等對的時機讓他上場

水手隊今天以2：8不敵藍鳥隊，在美聯冠軍賽以2勝2敗遭到扳平，關鍵第5戰交由米勒（Bryce Miller）先發，華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）神隱至今，引起外界好奇到底能不能投？水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，他會在明天牛棚待命，「我們很期待找出時機讓他上場。」

布萊恩胡季末因胸肌發炎進入傷兵名單，分區系列賽並未登錄，直到美聯冠軍賽才放入名單，但前4戰都未登板，第5戰先發也不是他，外界對他的狀況充滿懷疑。

賽後媒體詢問究竟布萊恩胡何時會上場？威爾森表示：「他會在牛棚待命出賽，這是持續進行中的計畫，我們會在時機正確時派他上場。」

美聯冠軍賽第五戰水手將由米勒(右)先發，華裔投手布萊恩胡伺機後援。 法新社

威爾森指出，現在就算要布萊恩胡先發，也會有球數限制，後援出賽雖是布萊恩胡陌生的定位，但他在全明星賽有一點點經驗，「再說，球季來到這個階段，難免會要求選手做他們不習慣、沒有太多經驗的事。」

威爾森重申，球隊會找出對的時機讓布萊恩胡上場，「我們也要藉此看看他現在的狀況，研擬接下來戰局的各種演變。」