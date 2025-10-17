快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／協尋布萊恩胡…水手教頭：在等對的時機讓他上場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手教頭表示華裔投手布萊恩胡預計會在第五戰後援登板。 美聯社
水手教頭表示華裔投手布萊恩胡預計會在第五戰後援登板。 美聯社

水手隊今天以2：8不敵藍鳥隊，在美聯冠軍賽以2勝2敗遭到扳平，關鍵第5戰交由米勒（Bryce Miller）先發，華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）神隱至今，引起外界好奇到底能不能投？水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，他會在明天牛棚待命，「我們很期待找出時機讓他上場。」

布萊恩胡季末因胸肌發炎進入傷兵名單，分區系列賽並未登錄，直到美聯冠軍賽才放入名單，但前4戰都未登板，第5戰先發也不是他，外界對他的狀況充滿懷疑。

賽後媒體詢問究竟布萊恩胡何時會上場？威爾森表示：「他會在牛棚待命出賽，這是持續進行中的計畫，我們會在時機正確時派他上場。」

美聯冠軍賽第五戰水手將由米勒(右)先發，華裔投手布萊恩胡伺機後援。 法新社
美聯冠軍賽第五戰水手將由米勒(右)先發，華裔投手布萊恩胡伺機後援。 法新社

威爾森指出，現在就算要布萊恩胡先發，也會有球數限制，後援出賽雖是布萊恩胡陌生的定位，但他在全明星賽有一點點經驗，「再說，球季來到這個階段，難免會要求選手做他們不習慣、沒有太多經驗的事。」

威爾森重申，球隊會找出對的時機讓布萊恩胡上場，「我們也要藉此看看他現在的狀況，研擬接下來戰局的各種演變。」

布萊恩胡 牛棚

延伸閱讀

MLB／薛則火爆斥退自家教頭 5.2局好投率藍鳥2連勝逼平水手

2025MLB季後賽賽程與比分 道奇3連勝聽牌、藍鳥2連勝水手扳平

MLB／藍鳥壞消息！明星外野手背傷移出名單賽季報銷

NBA／相信WNBA冠軍隊實力 瘋狗貝：會贏巫師黃蜂暴龍板凳

相關新聞

MLB／薛則火爆斥退自家教頭 5.2局好投率藍鳥2連勝逼平水手

藍鳥隊今天以8：2擊敗水手隊，美聯冠軍賽「北方王者」之爭在前4戰打完呈現客隊全贏，戰成2勝2敗平手，關鍵第5戰將在明天續...

MLB／被薛則「我要投」激化版嗆退 藍鳥總仔：等這一刻很久了

藍鳥隊41歲老將薛則（Max Scherzer）今天爆氣演出，不論是投球上或嘴巴上都一樣，第5局嚴厲斥退自家教頭史奈德（...

MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（...

MLB／道奇投手群創史上首見偉業 晉級世界大賽機率97.6%

道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，國聯冠軍賽取得3：0聽牌優勢，根據過往紀錄，道奇晉級世界大賽機率高達97.6%。 大聯盟7戰4勝季後賽系列賽中，史上有41支球隊取得3：0絕對優勢，其中40隊贏下

MLB／朗希談G2掉速原因 當終結者吐心聲：希望先發能完投...

道奇隊今天在國聯冠軍賽以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希成功關門守住2分領先，不過賽後訪問時透露心聲：...

MLB／協尋布萊恩胡…水手教頭：在等對的時機讓他上場

水手隊今天以2：8不敵藍鳥隊，在美聯冠軍賽以2勝2敗遭到扳平，關鍵第5戰交由米勒（Bryce Miller）先發，華裔投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。