MLB／被薛則「我要投」激化版嗆退 藍鳥總仔：等這一刻很久了
藍鳥隊41歲老將薛則（Max Scherzer）今天爆氣演出，不論是投球上或嘴巴上都一樣，第5局嚴厲斥退自家教頭史奈德（John Schneider）掀起熱議，他還原當下想法，「我知道當時狀況，但我也知道我想繼續投。」他笑說：「但我是用『稍微』不太一樣的句子就是了。」
藍鳥今天以8：2擊敗水手，薛則先發5.2局被敲3安打、失2分奪勝，焦點畫面出現在5局下、兩出局，藍鳥教頭史奈德喊出暫停走上投手丘，薛則見狀超火爆、一張嘴狂噴，讓史奈德只能乖乖回到休息區，薛則隨後面對阿羅薩雷納（Randy Arozarena）飆K，回到休息區後還朝史奈德吼了一聲，各大美媒紛紛轉發影片，連藍鳥隊友都當場模仿起來，對這位老將的驚人鬥志嘖嘖稱奇。
薛則還原當時對話，「我是告訴他我想續投，只是用稍微不一樣的語言而已，稍微強烈一點的字眼。」
薛則類似今天的畫面已非新鮮事，史奈德也說，從休賽季第一次與他進行視訊通話時，「我就在等這一刻（被他罵）的到來，真的很酷，我還以為他要殺了我。」他也說被凶的感覺真的很棒。
有趣的是，史奈德的訪問結束，正好接下來要受訪的薛則進入記者室，兩人擦肩而過，史奈德拍拍他的背虧：「好啦！你這神經病，快點進來。」
