MLB／哈波能否重回巔峰？費城人總裁持懷疑態度

費城人隊球星哈波(Bryce Harper)近期剛滿33歲，他在今年賽季攻擊指數（OPS）僅0.844，是自2016年以來最低；而他的打擊率2成61，也是2019年以來的最差表現。費城人隊總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）受訪談到，自己對於這位兩屆國家聯盟MVP的看法。

唐布洛斯基說：「他依然是一名優秀的球員，一位全明星等級的選手。」但他認為哈波沒有打出像過去一樣「頂尖」的成績。「我們只能繼續觀察，他最終是會重回頂尖，還是繼續保持優秀。」

對於哈波這種等級的球員來說，「只是優秀」聽起來可能有點刺耳，他曾幫助費城人擺脫多年低迷，並在2022年帶領球隊闖進睽違11年的季後賽。而他先前與費城人簽下的13年3.3億美元合約，目前還剩下6年。

哈波本季因手腕傷勢缺陣一個月，數據也顯示傷後復出的他在攻擊產能上，確實有所下滑。而在費城人以1：3輸給道奇的國聯分區系列賽中，哈波僅繳出15打數3支安打的成績，唐布洛斯基說：「當你聽到他（哈波）的名字時，你想到的是一位頂尖、在棒球界排行前十的選手，但今年表現確實不符這個期待。」

唐布洛斯基對哈波能否重回巔峰提出質疑，而費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也坦言，哈波本季的表現確實不如以往，不過他仍對哈波保持信心，湯姆森說：「我認為他明年會帶著極高的動力，力求打出他職業生涯中最好的一個賽季。」