MLB／如果先發完投就好了…佐佐木朗希當終結者吐心聲

道奇隊今天在國聯冠軍賽以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希成功關門守住2分領先，不過賽後訪問時透露心聲：「有時也會想『這場要是能完投就好了』這樣看著比賽。」

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天投5.2局失1分，退場後道奇牛棚接手也沒有再丟掉分數，其中佐佐木朗希第9局登板投出三上三下，拿下季後賽第3次救援成功，追平2000年佐佐木主浩締造紀錄，成為兩位單年季後賽3救援以上非美國出生新人之一。

相較前一場2分領先上場時僅投0.2局失1分就被換下，佐佐木朗希今天找回球速，他認為前一場是技術上的偏差，導致球速和控球都不理想，主要是投球動作變得太快，「今天我特別有意識地讓自己『慢慢來』，從抬腳開始就刻意放慢，專注於動作的細緻與穩定。」

面對季後賽要在第9局登板關門的壓力，佐佐木朗希認為最終還是回到技術層面，「如果你技術上有自信，那心理波動也會減少。我認為是否能誠實面對自己的技術是非常重要的。」他也認為是在小聯盟重新專注技術後，回到大聯盟才能有所發揮。

雖然作為牛棚投手的經驗不多，但佐佐木朗希認為就跟先發一樣，不可能每次表現都跟自己想像一樣，但在不好的情況下如何取得3個出局數，是自己要思考的地方。

至於作為牛棚投手該如何放鬆、調整？佐佐木朗希表示，比賽過程中自己會盡可能放鬆去看，到後半段才會進入備戰狀況，只不過有時也還是忍不住會想，如果這場先發投手可以完投就好了。