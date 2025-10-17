MLB／薛則火爆斥退自家教頭 5.2局好投率藍鳥2連勝逼平水手

藍鳥隊今天以8：2擊敗水手隊，美聯冠軍賽「北方王者」之爭在前4戰打完呈現客隊全贏，戰成2勝2敗平手，關鍵第5戰將在明天續戰水手主場。

藍鳥由41歲老將薛則（Max Scherzer）先發，投5.2局被敲3安打、失2分，先是2局下遭奈勒（Josh Naylor）揮出陽春砲，第6局、兩出局保送波蘭柯（Jorge Polanco）後退場，弗勒哈蒂（Mason Fluharty）接手出現保送，再被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲安，失分記在薛則帳上。

薛則第五局對總教練狂噴堅持要續投。 美聯社

此役焦點畫面出現在5局下，薛則面對瑞瓦斯（Leo Rivas），被他打得強勁的平飛球遭到接殺後，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）喊出暫停走上投手丘，薛則見狀超火爆、一張嘴狂噴，讓史奈德只能乖乖回到休息區，薛則隨後面對阿羅薩雷納（Randy Arozarena）飆K，回到休息區後還朝史奈德吼了一聲，各大美媒紛紛轉發影片，連藍鳥隊友都當場模仿起來，對這位老將的驚人鬥志嘖嘖稱奇。

Max Scherzer does NOT want to leave this game. pic.twitter.com/Yip0331WWw — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年10月17日

大聯盟史上過去僅一人在41歲以上還能在季後賽先發5局以上、被敲3安打以下，為2006年老虎隊羅傑斯（Kenny Rogers），在美聯冠軍賽、世界大賽各投出1場，薛則成為史上第2人、第3人次。

此外，過去共有3人在41歲以上還於美聯冠軍賽奪勝，分別是1995年第6戰馬丁尼茲（Dennis Martínez）、2003年第3戰克萊門斯（Roger Clemens）、2006年第3戰羅傑斯，薛則成為史上第4人。

水手雖是先開張分數的一方，但先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）只撐2.1局，被敲5安打、失3分，3局上遭希曼尼茲（Andrés Giménez）敲出兩分砲，後續2安打、1保送堆成滿壘，水手換上史皮爾（Gabe Speier）接手投球，面對瓦休（Daulton Varsho）再投出保送，讓藍鳥擠回分數，

藍鳥第4局史布林格（George Springer）二壘打追加分數，追進三壘後，再靠暴投跑回分數；第7局小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出陽春砲，希曼尼茲第8局安打挹注兩分打點，藍鳥擴大為8：2領先。