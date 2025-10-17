MLB／藍鳥壞消息！明星外野手背傷移出名單賽季報銷

多倫多藍鳥隊目前正與西雅圖水手隊爭奪世界大賽門票，不過如今傳出噩耗，陣中明星外野手桑坦德（Anthony Santander）因背部傷勢遭移出季後賽名單，這也意味著桑坦德在後續賽事，包含世界大賽皆無法出賽。

桑坦德近期飽受背傷所困，他在美聯冠軍賽（ALCS）第二場比賽臨時離開先發名單，雖然在第三場比賽重新擔任先發右外野手，不過只打了兩個打席即遭替換，而藍鳥隊在第三戰以13：4於客場獲勝，系列賽目前1：2落後水手。

MLB官方在美聯冠軍賽第四戰賽前，發布了藍鳥隊確定更換選手的公告，聯盟表示，經詳細檢查後確認了桑坦德的傷勢，並同意藍鳥隊以洛普費多（Joey Loperfido）取代他。根據規定，桑坦德將無法參與後續季後賽，今年球季確定報銷。

桑坦德在去年休賽季與藍鳥隊簽下一份五年9,250萬美元的合約，不過他卻因左肩傷勢錯過了將近四個月的賽季，例行賽僅出賽54場，打擊率1成75，敲出 6支全壘打貢獻18分打點。而他在季後賽的五場比賽中打擊率兩成（15打數3支安打）沒有擊出全壘打，貢獻2分打點並吞下5次三振。

藍鳥隊投手高斯曼（Kevin Gausman）說：「我們非常希望他（桑坦德）能持續留在場上，不過這就是賽季的一部分，而他也很努力想重回球場。」

遞補進入名單的洛普費多今年26歲，本賽季在藍鳥隊出賽41場，在96個打席中繳出3成33的打擊率，有4支全壘打和14分打點，他能夠守備兩個角落外野的位置，先前並不在藍鳥隊的季後賽名單中。