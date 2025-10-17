快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

MLB／藍鳥壞消息！明星外野手背傷移出名單賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥明星外野手桑坦德因背傷移出季後賽名單，賽季正式報銷。 路透
藍鳥明星外野手桑坦德因背傷移出季後賽名單，賽季正式報銷。 路透

多倫多藍鳥隊目前正與西雅圖水手隊爭奪世界大賽門票，不過如今傳出噩耗，陣中明星外野手桑坦德（Anthony Santander）因背部傷勢遭移出季後賽名單，這也意味著桑坦德在後續賽事，包含世界大賽皆無法出賽。

桑坦德近期飽受背傷所困，他在美聯冠軍賽（ALCS）第二場比賽臨時離開先發名單，雖然在第三場比賽重新擔任先發右外野手，不過只打了兩個打席即遭替換，而藍鳥隊在第三戰以13：4於客場獲勝，系列賽目前1：2落後水手。

MLB官方在美聯冠軍賽第四戰賽前，發布了藍鳥隊確定更換選手的公告，聯盟表示，經詳細檢查後確認了桑坦德的傷勢，並同意藍鳥隊以洛普費多（Joey Loperfido）取代他。根據規定，桑坦德將無法參與後續季後賽，今年球季確定報銷。

桑坦德在去年休賽季與藍鳥隊簽下一份五年9,250萬美元的合約，不過他卻因左肩傷勢錯過了將近四個月的賽季，例行賽僅出賽54場，打擊率1成75，敲出 6支全壘打貢獻18分打點。而他在季後賽的五場比賽中打擊率兩成（15打數3支安打）沒有擊出全壘打，貢獻2分打點並吞下5次三振。

藍鳥隊投手高斯曼（Kevin Gausman）說：「我們非常希望他（桑坦德）能持續留在場上，不過這就是賽季的一部分，而他也很努力想重回球場。」

遞補進入名單的洛普費多今年26歲，本賽季在藍鳥隊出賽41場，在96個打席中繳出3成33的打擊率，有4支全壘打和14分打點，他能夠守備兩個角落外野的位置，先前並不在藍鳥隊的季後賽名單中。

西雅圖 多倫多 位置

相關新聞

MLB／薛則火爆斥退自家教頭 5.2局好投率藍鳥2連勝逼平水手

藍鳥隊今天以8：2擊敗水手隊，美聯冠軍賽「北方王者」之爭在前4戰打完呈現客隊全贏，戰成2勝2敗平手，關鍵第5戰將在明天續...

MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（...

MLB／道奇投手群創史上首見偉業 晉級世界大賽機率97.6%

道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，國聯冠軍賽取得3：0聽牌優勢，根據過往紀錄，道奇晉級世界大賽機率高達97.6%。 大聯盟7戰4勝季後賽系列賽中，史上有41支球隊取得3：0絕對優勢，其中40隊贏下

MLB／坦言又是2分差會緊張 朗希季後賽3救援追上「大魔神」

道奇隊今天在國聯冠軍賽第3戰以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希3天前關不起2：0領先局面，今天再度面對...

MLB／如果先發完投就好了…佐佐木朗希當終結者吐心聲

道奇隊今天在國聯冠軍賽以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希成功關門守住2分領先，不過賽後訪問時透露心聲：...

MLB／被薛則「我要投」激化版嗆退 藍鳥總仔：等這一刻很久了

藍鳥隊41歲老將薛則（Max Scherzer）今天爆氣演出，不論是投球上或嘴巴上都一樣，第5局嚴厲斥退自家教頭史奈德（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。