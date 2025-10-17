快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇投手群創史上首見偉業 晉級世界大賽機率97.6%

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊。 法新社
道奇隊。 法新社

道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，國聯冠軍賽取得3：0聽牌優勢，根據過往紀錄，道奇晉級世界大賽機率高達97.6%。

大聯盟7戰4勝季後賽系列賽中，史上有41支球隊取得3：0絕對優勢，其中40隊贏下系列賽，31隊完成橫掃。唯一大逆轉晉級的是2004年紅襪隊，當時在美聯冠軍賽逆轉洋基隊。

道奇投手在季後賽展現強大統治力，道奇成為季後賽史上首支連4場比賽，讓對手得分不超過1分且被安打數不超過4支的球隊。

明天道奇將推派大谷翔平先發，他能否延續史奈爾（Blake Snell）、山本由伸和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的強勢發揮，值得球迷關注。

相關新聞

MLB／薛則火爆斥退自家教頭 5.2局好投率藍鳥2連勝逼平水手

藍鳥隊今天以8：2擊敗水手隊，美聯冠軍賽「北方王者」之爭在前4戰打完呈現客隊全贏，戰成2勝2敗平手，關鍵第5戰將在明天續...

MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（...

MLB／道奇投手群創史上首見偉業 晉級世界大賽機率97.6%

道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，國聯冠軍賽取得3：0聽牌優勢，根據過往紀錄，道奇晉級世界大賽機率高達97.6%。 大聯盟7戰4勝季後賽系列賽中，史上有41支球隊取得3：0絕對優勢，其中40隊贏下

MLB／坦言又是2分差會緊張 朗希季後賽3救援追上「大魔神」

道奇隊今天在國聯冠軍賽第3戰以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希3天前關不起2：0領先局面，今天再度面對...

MLB／如果先發完投就好了…佐佐木朗希當終結者吐心聲

道奇隊今天在國聯冠軍賽以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希成功關門守住2分領先，不過賽後訪問時透露心聲：...

MLB／被薛則「我要投」激化版嗆退 藍鳥總仔：已經等著被凶很久了

藍鳥隊41歲老將薛則（Max Scherzer）今天爆氣演出，不論是投球上或嘴巴上都一樣，第5局嚴厲斥退自家教頭史奈德（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。