MLB／道奇投手群創史上首見偉業 晉級世界大賽機率97.6%
道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，國聯冠軍賽取得3：0聽牌優勢，根據過往紀錄，道奇晉級世界大賽機率高達97.6%。
大聯盟7戰4勝季後賽系列賽中，史上有41支球隊取得3：0絕對優勢，其中40隊贏下系列賽，31隊完成橫掃。唯一大逆轉晉級的是2004年紅襪隊，當時在美聯冠軍賽逆轉洋基隊。
道奇投手在季後賽展現強大統治力，道奇成為季後賽史上首支連4場比賽，讓對手得分不超過1分且被安打數不超過4支的球隊。
明天道奇將推派大谷翔平先發，他能否延續史奈爾（Blake Snell）、山本由伸和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的強勢發揮，值得球迷關注。
