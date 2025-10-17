快訊

MLB／大谷翔平輕輕一帶三壘打 釀酒人教頭笑了：碰得恰到好處

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平首打席輕輕一碰掃出巧妙的三壘安打。 路透
大谷翔平首打席輕輕一碰掃出巧妙的三壘安打。 路透

道奇隊今天以3：1擊敗釀酒人隊，在國聯冠軍賽取得3勝0敗的絕對優勢，大谷翔平4打數敲出1安打，首打席即便只是輕輕一碰，還是被他碰成一支三壘打，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）談到這球也忍不住苦笑，說：「他就是可以碰得恰到好處，送到正確的位置。」

大谷翔平此役4打數敲1安打、吞下2K，他在季後賽前一支長打已是10月1日外卡系列賽第1戰的雙響砲，接下7場比賽合計29打數3安打都是一壘打，今天首打席的三壘打是他暌違16天再出現長打。

釀酒人派出左投艾許比（Aaron Ashby）假先發，面對大谷，一顆在外角低進壘的84.4哩滑球，被他輕輕一帶越過一壘防區，擊球初速只有81.9哩，但一路滾到右外野界外區牆邊，大谷一溜煙跑上三壘，再靠貝茲（Mookie Betts）二壘打幫助道奇先馳得點。

釀酒人火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）兩打席過招大谷都勝出，啟動牛棚後，先派上右投烏里貝（Abner Uribe），釀酒人在碰上大谷前刻意再換上左投柯尼洛（Jared Koenig），面對大谷飆出三振。

談到面對大谷小心翼翼的投手調度，墨菲說：「他是最強打者之一，不管他現在正碰到怎樣的低潮，就像他在第一局的擊球，我們投得不差，但他輕輕一碰，就打出一支三壘打，最後也得到分數。」他表示，就算大谷現在的揮棒不像以往，隨便都是100哩以上的強擊球，但他還是非常危險的打者，「我們對上他絕對會非常非常小心，任何時候如果能派上左投，我們就會這樣做。」

釀酒人在系列賽處於絕境，大聯盟季後賽史上過去41支握有3勝0敗的球隊，共有40隊晉級、31隊橫掃，唯一例外是2004年美聯冠軍賽紅襪逆轉洋基隊。

被問到目前0勝3敗局面，墨菲表示，「道奇真的很強，所以我們現在處於這樣的局面。」但他也強調，目前3戰合計僅攻下3分的釀酒人，缺乏適時一擊，尚未在這波系列賽展現真正實力，「如果事前有人說道奇會在3戰得到10分，我會預期系列賽應該2勝1敗或1勝2敗，不會預期到會是0勝3敗。」

釀酒人 道奇

