MLB／坦言又是2分差會緊張 朗希季後賽3救援追上「大魔神」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希今天守住2分領先，拿到季後賽第三次救援成功。 路透
佐佐木朗希今天守住2分領先，拿到季後賽第三次救援成功。 路透

道奇隊今天在國聯冠軍賽第3戰以3：1擊敗釀酒人隊，取得3連勝「聽牌」，佐佐木朗希3天前關不起2：0領先局面，今天再度面對2分領先成功守成，也一舉跟進「大魔神」佐佐木主浩2000年締造的紀錄，成為大聯盟史上僅有兩位單一年度季後賽3救援以上的非美國出生新人。

朗希此役在9局上登板把關3：1領先，馮恩（Andrew Vaughn）打向游擊的滾地球，由游擊手貝茲（Mookie Betts）演出美技守備，幫助朗希避免開局就造成上壘，接下來弗里克（Sal Frelick）擊出內野飛球，再度由貝茲接殺，朗希面對德賓（Caleb Durbin）演出再見三振，三上三下關門成功。

根據記者羅梅洛（Francys Romero）指出，大聯盟史上僅有兩位非美國出生新人能在單一年度季後賽繳出3救援以上，分別是2000年效力水手隊的佐佐木主浩，以及今年的朗希。

佐佐木朗希上一場在2：0登板上演「劇場」，最終提前被換下，他也指出前一場內容不好，今天專注在攻擊好球帶，球速也有回來，所以能夠自信地投球；談到與上次相同分差登板，朗希坦言：「我當然有點緊張，但這段時間一直在努力調整。」

佐佐木朗希也提到，「我們的先發投手每場都表現得非常出色，所以我希望自己不會毀掉比賽，確保球隊可以贏球，我能做的就是盡力把剩下的出局數完成，我也會繼續專注於此。」被問到是否可以連續登板，朗希回應：「沒問題！」

