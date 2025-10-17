MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（Tommy Edman）得點圈安打送回超前分，幫助道奇終場以3：1贏球，已在國聯冠軍賽取得3勝0敗「聽牌」，明天早上8點38分由大谷翔平先發，尋求為道奇鎖定世界大賽門票。

釀酒人由左投艾許比（Aaron Ashby）假先發，一開賽就被大谷三壘打、貝茲（Mookie Betts）二壘打串連掉分，K掉史密斯（Will Smith）後，再面對弗里曼（Freddie Freeman）投出保送，面對MVP三連星都沒解決，僅完成0.1局投球退場。

米蕭洛斯基登板後，讓道奇攻勢開始無聲，一度讓道奇打線11上11下，包括第2局讓大谷敲出二壘方向滾地球、第5局3球K掉大谷。他一路投到第6局遭遇危機，一出局後被史密斯敲安，再面對弗里曼投出保送，艾德曼敲安送回超前分，釀酒人也在此時決定換投，烏里貝（Abner Uribe）登板因牽制失誤掉分，米蕭洛斯基最終留下5局被敲3安打、失2分（責失1分），送出9次三振。

道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發5.2局被敲3安打、失1分，送出8K，失分出現在2局上，因德賓（Caleb Durbin）三壘打、包爾斯（Jake Bauers）一壘打串連失血。

佐佐木朗希9局上登板把關3：1領先，馮恩（Andrew Vaughn）打向游擊的滾地球，由貝茲演出美技守備，幫助朗希避免開局就造成上壘，最終三上三下關門成功。

大谷翔平此役4打數敲1安打、吞下2K，他在季後賽前一支長打已是10月1日外卡系列賽第1戰的雙響砲，接下7場比賽合計29打數3安打都是一壘打，今天首打席的三壘打是他暌違16天再出現長打。