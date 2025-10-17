快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（Tommy Edman）得點圈安打送回超前分，幫助道奇終場以3：1贏球，已在國聯冠軍賽取得3勝0敗「聽牌」，明天早上8點38分由大谷翔平先發，尋求為道奇鎖定世界大賽門票。

釀酒人由左投艾許比（Aaron Ashby）假先發，一開賽就被大谷三壘打、貝茲（Mookie Betts）二壘打串連掉分，K掉史密斯（Will Smith）後，再面對弗里曼（Freddie Freeman）投出保送，面對MVP三連星都沒解決，僅完成0.1局投球退場。

米蕭洛斯基登板後，讓道奇攻勢開始無聲，一度讓道奇打線11上11下，包括第2局讓大谷敲出二壘方向滾地球、第5局3球K掉大谷。他一路投到第6局遭遇危機，一出局後被史密斯敲安，再面對弗里曼投出保送，艾德曼敲安送回超前分，釀酒人也在此時決定換投，烏里貝（Abner Uribe）登板因牽制失誤掉分，米蕭洛斯基最終留下5局被敲3安打、失2分（責失1分），送出9次三振。

道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發5.2局被敲3安打、失1分，送出8K，失分出現在2局上，因德賓（Caleb Durbin）三壘打、包爾斯（Jake Bauers）一壘打串連失血。

佐佐木朗希9局上登板把關3：1領先，馮恩（Andrew Vaughn）打向游擊的滾地球，由貝茲演出美技守備，幫助朗希避免開局就造成上壘，最終三上三下關門成功。

大谷翔平此役4打數敲1安打、吞下2K，他在季後賽前一支長打已是10月1日外卡系列賽第1戰的雙響砲，接下7場比賽合計29打數3安打都是一壘打，今天首打席的三壘打是他暌違16天再出現長打。

道奇 釀酒人 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次

MLB／山本由伸完投9局！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

MLB／季後賽史上最詭異的雙殺之一 釀酒人官網：道奇還是贏了

MLB／戰績第一釀酒人自認「underdog」 教頭：道奇就是強權能怎麼辦？

相關新聞

MLB／道奇3連勝釀酒人！大谷暌違16天碰出長打 明登板拚世界大賽門票

道奇隊遭釀酒人隊火球新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）K得滿頭包，但也在第6局終於找到突破口，艾德曼（...

2025MLB季後賽賽程與比分 道奇3連勝釀酒人、世界大賽門票差1勝

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／金手套決選名單公布 小熊6人最多、藍鳥克萊門特入圍2位置

2025年大聯盟金手套決選名單出爐，小熊隊6人入圍全大聯盟最多，藍鳥隊5人排第2，響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）也入圍。 金手套是由大聯盟30隊總教練和教練團成員（每

MLB／大谷翔平打擊低迷 道奇總教練：打擊內容依然紮實

美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。他強調，儘管打擊率...

MLB／不是天使？ 美媒透露「生化人」普荷斯有望接掌金鶯兵符

根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，巴爾的摩金鶯隊有意聘請「生化人」普荷斯（Albert Pujols）接下總教練，預計近期進行面試，對他展現高度興趣。 金鶯在美國

MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次

道奇隊日本球星大谷翔平季後賽打擊陷入低潮，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不敢掉以輕心，直呼大谷是非常危險的打者。 大谷今年季後賽至今出賽8場，34打數5安打，獲得6次保送，打擊率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。