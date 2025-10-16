MLB／金手套決選名單公布 小熊6人最多、藍鳥克萊門特入圍2位置

2025年大聯盟金手套決選名單出爐，小熊隊6人入圍全大聯盟最多，藍鳥隊5人排第2，響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）也入圍。

金手套是由大聯盟30隊總教練和教練團成員（每隊最多6人）投票，不能投自家球員，選票共佔75%。剩下25%由美國棒球研究學會（SABR）的防守指標來判定。

值得一提的是，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）同時入圍美聯三壘與工具人金手套，將挑戰成為史上首位，同年奪下2個不同位置金手套的球員。得獎名單將在美國時間11月2日公布。

美聯入圍者 投手：遊騎兵狄葛隆（Jacob deGrom）、洋基弗里德（Max Fried）、運動家塞佛里諾（Luis Severino） 捕手：老虎丁格勒（Dillon Dingler）、藍鳥柯克（Alejandro Kirk）、紅襪納瓦茲（Carlos Narvaez） 一壘手：雙城／藍鳥法蘭斯（Ty France）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、守護者桑塔納（Carlos Santana） 二壘手：藍鳥希曼尼茲（Andres Gimenez）、天使倫吉佛（Luis Rengifo）、遊騎兵塞米恩（Marcus Semien） 三壘手：藍鳥克萊門特、皇家賈西亞（Maikel Garcia）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez） 游擊手：遊騎兵席格（Corey Seager）、光芒沃爾斯（Taylor Walls）、皇家惠特（Bobby Witt Jr.） 左外野手：守護者關（Steven Kwan）、遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）、運動家索德史東（Tyler Soderstrom） 中外野手：皇家伊斯貝爾（Kyle Isbel）、紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez） 右外野手：紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、遊騎兵賈西亞（Adolis García）、太空人史密斯（Cam Smith） 工具人：藍鳥克萊門特、太空人杜邦（Mauricio Dubon）、守護者許尼曼（Daniel Schneemann）

國聯入圍者 投手：小熊柏伊德（Matthew Boyd）、大都會彼德森（David Peterson）、巨人韋伯（Logan Webb） 捕手：巨人貝利（Patrick Bailey）、小熊凱利（Carson Kelly）、大都會托倫斯（Luis Torrens） 一壘手：費城人哈波（Bryce Harper）、勇士歐森（Matt Olson）、紅人史迪爾（Spencer Steer） 二壘手：馬林魚愛德華茲（Xavier Edwards）、小熊霍納（Nico Hoerner）、釀酒人圖朗（Brice Turang） 三壘手：海盜／紅人海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、洛磯／洋基麥馬漢（Ryan McMahon）、小熊蕭（Matt Shaw） 游擊手：勇士艾倫（Nick Allen）、道奇貝茲（Mookie Betts）、紅雀溫恩（Masyn Winn） 左外野手：小熊哈普（Ian Happ）、海盜范姆（Tommy Pham）、馬林魚史陶爾斯（Kyle Stowers） 中外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、紅雀史考特（Victor Scott II）、國民楊恩（Jacob Young） 右外野手：響尾蛇卡洛爾、釀酒人弗里克（Sal Frelick）、海盜塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 工具人：道奇羅哈斯（Miguel Rojas）、馬林魚薩諾哈（Javier Sanoja）、海盜特里歐洛（Jared Triolo）