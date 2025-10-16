MLB／大谷翔平打擊低迷 道奇總教練：打擊內容依然紮實

美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。他強調，儘管打擊率低迷，大谷的打擊品質仍維持水準，同時以其他方式為球隊進攻做出貢獻。

路透社報導，「二刀流」球星大谷翔平在季後賽的打擊率僅為0.147，34個打數中敲出4支安打，包括2支全壘打與3次保送。這與他在例行賽的成績形成鮮明對比—他當時的打擊率為0.282，擊出55支全壘打並貢獻102分打點。

在14日對密爾瓦基釀酒人的比賽中，道奇以5比1獲勝，大谷於第7局擊出帶有打點的關鍵安打，展現復甦跡象。羅伯茲今天告訴記者，他的貢獻並非打擊率所能完全反映。

羅伯茲表示：「他能站在打線上，選到保送，讓貝茲（Mookie Betts）有機會打回分數—那就是貢獻。對我來說，他在密爾瓦基的兩場比賽打得非常好，這正是我想看到、也所倚賴的表現。」

目前，道奇在7戰4勝制的國家聯盟冠軍賽（NLCS）以2比0領先釀酒人。

羅伯茲第3戰前指出，看到大谷在打擊區保持積極態度，讓他感到鼓舞。他說：「我覺得他現在的狀態不錯。」

羅伯茲也承認大谷對自己表現感到挫折。羅伯茲說：「這很正常，我不介意。我反而喜歡他那股銳氣。」

羅伯茲指出：「他顯然是一位極具天賦的球員，我們對他寄予厚望。當他無法達到自己設定的高標準時，難免會感到沮喪。」

「不過他是一名偉大的競爭者，準備得非常充分，而且比賽還很長，機會還很多。」

大谷在上季因肘部手術只能擔任指定打擊，本季重返投手丘。31歲的大谷預計將於17日第4戰擔任先發投手，羅伯茲表示，大谷在投球數量上不會受到嚴格限制。

羅伯茲說：「100球並不是上限，這取決於他當時的狀況。」

「他為這一刻等了很久，經過足夠休息後，他會準備好全力以赴。」