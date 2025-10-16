快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

MLB／大谷翔平打擊低迷 道奇總教練：打擊內容依然紮實

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
道奇教頭並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。 路透
道奇教頭並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。 路透

美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。他強調，儘管打擊率低迷，大谷的打擊品質仍維持水準，同時以其他方式為球隊進攻做出貢獻。

路透社報導，「二刀流」球星大谷翔平在季後賽的打擊率僅為0.147，34個打數中敲出4支安打，包括2支全壘打與3次保送。這與他在例行賽的成績形成鮮明對比—他當時的打擊率為0.282，擊出55支全壘打並貢獻102分打點。

在14日對密爾瓦基釀酒人的比賽中，道奇以5比1獲勝，大谷於第7局擊出帶有打點的關鍵安打，展現復甦跡象。羅伯茲今天告訴記者，他的貢獻並非打擊率所能完全反映。

羅伯茲表示：「他能站在打線上，選到保送，讓貝茲（Mookie Betts）有機會打回分數—那就是貢獻。對我來說，他在密爾瓦基的兩場比賽打得非常好，這正是我想看到、也所倚賴的表現。」

目前，道奇在7戰4勝制的國家聯盟冠軍賽（NLCS）以2比0領先釀酒人。

羅伯茲第3戰前指出，看到大谷在打擊區保持積極態度，讓他感到鼓舞。他說：「我覺得他現在的狀態不錯。」

羅伯茲也承認大谷對自己表現感到挫折。羅伯茲說：「這很正常，我不介意。我反而喜歡他那股銳氣。」

羅伯茲指出：「他顯然是一位極具天賦的球員，我們對他寄予厚望。當他無法達到自己設定的高標準時，難免會感到沮喪。」

「不過他是一名偉大的競爭者，準備得非常充分，而且比賽還很長，機會還很多。」

大谷在上季因肘部手術只能擔任指定打擊，本季重返投手丘。31歲的大谷預計將於17日第4戰擔任先發投手，羅伯茲表示，大谷在投球數量上不會受到嚴格限制。

羅伯茲說：「100球並不是上限，這取決於他當時的狀況。」

「他為這一刻等了很久，經過足夠休息後，他會準備好全力以赴。」

羅伯茲 釀酒人

延伸閱讀

MLB／道奇教頭不擔心佐佐木朗希 大谷翔平：隊友都相信他

MLB／看見大谷翔平一點不同 羅伯茲：貢獻不只打擊率

MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

MLB／婚前被日本人氣女演員約吃飯 大谷翔平淡定回應超帥氣

相關新聞

MLB／藍鳥醒了！5轟開趴炸翻水手 0勝2敗後拒被聽牌

面對在美聯冠軍賽0勝2敗的逆境，藍鳥隊打擊火力終於在今天甦醒，雖然首局就先掉2分，但打線敲出18支安打包含5轟，以13：...

MLB／大谷翔平打擊低迷 道奇總教練：打擊內容依然紮實

美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他並不擔心大谷翔平在季後賽打擊低迷。他強調，儘管打擊率...

MLB／不是天使？ 美媒透露「生化人」普荷斯有望接掌金鶯兵符

根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，巴爾的摩金鶯隊有意聘請「生化人」普荷斯（Albert Pujols）接下總教練，預計近期進行面試，對他展現高度興趣。 金鶯在美國

MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次

道奇隊日本球星大谷翔平季後賽打擊陷入低潮，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不敢掉以輕心，直呼大谷是非常危險的打者。 大谷今年季後賽至今出賽8場，34打數5安打，獲得6次保送，打擊率

2025MLB季後賽賽程與比分 藍鳥對水手開魯閣ALCS扳回一城

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

MLB／0勝2敗仍有信心 釀酒人教頭兒子代答：我們開季0勝4敗

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）今天帶著兒子、10歲的奧斯汀（Austin）一起出席記者會，被問到要如何從0勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。