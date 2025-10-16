MLB／不是天使？ 美媒透露「生化人」普荷斯有望接掌金鶯兵符

根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，巴爾的摩金鶯隊有意聘請「生化人」普荷斯（Albert Pujols）接下總教練，預計近期進行面試，對他展現高度興趣。

金鶯在美國時間5月18日開除長期執教的51歲總教練海德（Brandon Hyde），由三壘教練曼索里諾（Tony Mansolino）代理職務，球隊最終以75勝87敗作收，在美聯東區墊底。據傳曼索利諾也是正式接任的候選人之一，但球團同時對外尋覓合適人選。

有趣的是，金鶯總經理艾利亞斯（Mike Elias）早年曾擔任聖路易紅雀隊球探，普荷斯正是當時的球隊看板球星。如今45歲的普荷斯仍與前隊友哈勒戴（Matt Holliday）維持密切關係，其「狀元」兒子J.哈勒戴（Jackson Holliday）正是金鶯年輕核心之一。

事實上，除了金鶯之外，天使隊也對普荷斯展現濃厚興趣。根據消息來源，天使是目前唯一已經與普荷斯正式會面的球隊。並於上周在聖路易與天使總管梅納西（Perry Minasian）進行面談，前天使外野手杭特（Torii Hunter）也是爭取該位置的人選之一。

不過，天使老闆老闆莫瑞洛（Arte Moreno）與總裁卡平諾（John Carpino）目前正捲入前投手史凱格斯（Tyler Skaggs）因藥物濫用身亡的民事訴訟，該程序可能延緩聘任時程。

雖然普荷斯未曾執教過大聯盟球隊，但他去年率領多明尼加冬季聯盟艾斯科吉多獅子隊（Leones del Escogido）奪冠，並在加勒比系列賽（Caribbean Series）再度封王。

值得一提的是，普荷斯明年原定擔任多明尼加國家隊世界棒球經典賽（WBC）總教練，若順利獲得大聯盟職缺，可能會辭去該職務。

目前全聯盟共有8支球隊仍存在教練空缺，包括天使、勇士、巨人、國民、教士、洛磯、雙城與金鶯。普侯斯多次表達執教大聯盟球隊的意願，如今有望迎來教練生涯的新篇章。

雖然金鶯今年球季表現不如預期，但陣中仍擁有當家捕手拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）及巴薩洛（Samuel Basallo）在內的多名潛力新星，仍被視為大聯盟未來幾年最具潛力的球隊之一。