MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次

道奇隊日本球星大谷翔平季後賽打擊陷入低潮，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不敢掉以輕心，直呼大谷是非常危險的打者。

大谷今年季後賽至今出賽8場，34打數5安打，獲得6次保送，打擊率0.147，OPS值0.599，只有2轟6打點1盜壘。昨天大谷終於敲出安打，終結連19打席無安打的窘境。

儘管如此，墨菲仍保持警戒，「他只是連4、5場有點掙扎，但還不到說『這傢伙陷入低潮』的程度。」

墨菲拿自家球星「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）舉例：「像他們這種頂尖選手，只要『砰』一下，就能馬上調整好狀態，把結果完全扭轉過來。」

墨菲接著補充說：「大谷昨天有一球被接殺的平飛球，也打出1支安打。我們幾乎讓他上壘100次了，所以我完全不覺得他陷入低潮，真的不這麼認為，我不看那種數字。」