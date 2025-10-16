聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次
道奇隊日本球星大谷翔平季後賽打擊陷入低潮，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不敢掉以輕心，直呼大谷是非常危險的打者。
大谷今年季後賽至今出賽8場，34打數5安打，獲得6次保送，打擊率0.147，OPS值0.599，只有2轟6打點1盜壘。昨天大谷終於敲出安打，終結連19打席無安打的窘境。
儘管如此，墨菲仍保持警戒，「他只是連4、5場有點掙扎，但還不到說『這傢伙陷入低潮』的程度。」
墨菲拿自家球星「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）舉例：「像他們這種頂尖選手，只要『砰』一下，就能馬上調整好狀態，把結果完全扭轉過來。」
墨菲接著補充說：「大谷昨天有一球被接殺的平飛球，也打出1支安打。我們幾乎讓他上壘100次了，所以我完全不覺得他陷入低潮，真的不這麼認為，我不看那種數字。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言