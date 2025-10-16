MLB／藍鳥醒了！5轟開趴炸翻水手 0勝2敗後拒被聽牌

面對在美聯冠軍賽0勝2敗的逆境，藍鳥隊打擊火力終於在今天甦醒，雖然首局就先掉2分，但打線敲出18支安打包含5轟，以13：4擊敗水手隊，避免陷入被聽牌的絕境，

藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）雖然1局下就被「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲出2分砲，但最終投完6局就失2分，被敲4支安打，另有8次三振、1次四壞保送。

然而藍鳥在3局上先由希曼尼茲（Andres Gimenez）2分砲追平，後續又靠暴投、瓦修（Daulton Varsho）的2分打點二壘安打，單局攻下5分逆轉。

接著史普林格（George Springer）在4局上敲出陽春砲、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）5局上陽春砲、柯克（Alejandro Kirk）6局上的3分砲不斷拉開差距，9局上巴傑（Addison Barger）臨去秋波再補上一發陽春砲。

水手雖然在8局下有阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、羅利（Cal Raleigh）「背靠背」開轟，但兩發陽春砲無法影響戰局。

不過兩隊合計8轟追平大聯盟季後賽單場最高，與2017年世界大賽第2戰、2016年國聯分區系列賽第3戰並列。

小葛雷諾今天4打數4安打，開轟之外還有2支二壘安打、1支內野安打，另外被故意四壞保送1次，差1支三壘安打就可完全打擊。