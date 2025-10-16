MLB／0勝2敗仍有信心 釀酒人教頭兒子代答：我們開季0勝4敗

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）今天帶著兒子、10歲的奧斯汀（Austin）一起出席記者會，被問到要如何從0勝2敗的逆境中勝出？奧斯汀展現成熟心智回答：「他們很快就會反彈。」

釀酒人在主場吞下2敗後，國聯冠軍賽第三戰來到道奇隊主場，今天舉行的記者會上多了一位特別來賓，記者也特別提問：「奧斯汀，大家總是聽你爸爸說話。那你作為球隊內部的『知情人士』，覺得釀酒人該怎麼翻轉目前0勝2敗的劣勢呢？」

奧斯汀先是回答：「就是要堅持下去、繼續奮戰。我覺得他們可以辦到。我相信他們可以。」

被追問信念來源，奧斯汀也很快舉例：「 賽季一開始他們0勝4敗，但後來反彈拿下全聯盟最佳戰績。那幾場比賽真的打得不好，但後來表現非常好。所以我相信他們能做到。」

坐在旁邊的墨菲聽了這番話，滿臉慈父笑意，並對記者說：「謝謝你問了這個問題。」

Pat Murphy’s 10 year old son Austin was asked a question in today’s presser about why the Brewers can erase a 2-0 deficit.



“The guys respond back really good,” he said.



You’ll want to watch as he nails the full answer: pic.twitter.com/6qoxYIa069 — Curt Hogg (@CyrtHogg) 2025年10月15日

墨菲也用不同的方式去鼓舞士氣，今天道奇球場的釀酒人球員置物櫃上貼了一張便條，內容是墨菲以文字去提醒球員，雖然正面對極為艱難的局勢，但釀酒人隊整年都在突破外界期待。

墨菲說：「你知道嗎，有時候你一直講話，九個月下來球員們都聽膩了。這時候，用幾句簡單的文字，讓他們能在30秒內讀完，效果反而更好。」

「這段文字來自內心。」墨菲繼續說：「像是『偉大就是從這樣的逆境中孕育出來的』。不管我們面前的山有多高，我們都會去爬。現在是時候努力了。過去的事就讓它過去吧。出發！我相信，這是最適合一起面對挑戰的球隊，因為他們從年初到現在都有一種特別的韌性。所以我非常有信心。」