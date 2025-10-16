MLB／道奇教頭不擔心佐佐木朗希 大谷翔平：隊友都相信他

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希(左)、大谷翔平(右)。 美聯社
佐佐木朗希(左)、大谷翔平(右)。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希季後賽化身道奇隊牛棚救世主，儘管他在國聯冠軍賽G1掉分還被提前換下場，但大谷翔平和道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）仍相信他。

佐佐木朗希本季先發表現不佳，受傷後一度陷入迷茫，但轉型成後援投手後大復活，成為道奇牛棚最值得信賴的球員，分區系列賽G4面對費城人隊更繳出3局完美好投。

佐佐木朗希國聯冠軍賽G1對釀酒人隊登板關門，0.2局投出2保送，被敲1支二壘安打，失1分，還出現失速的情況。羅伯茲今天受訪時表示，「我不擔心他的狀況，大家都認為他沒問題，可以全力出賽。如果明天需要他，也會做好萬全準備。」

至於誰是終結者，羅伯茲強調：「我不打算指定終結者，我信任所有投手，只要給機會，他們都能挺身而出。這一直是我們的方式，結果也證明這種做法是成功的。」

大谷翔平也相當信任佐佐木朗希，「他才第一年就遭遇艱難情況，復健後被調去中繼，這對他來說一定不容易。不過他每場比賽都投得非常可靠，不只是我，所有守備的隊友都很信任他。當我們把球交給他時，真的能安心看他投。」

