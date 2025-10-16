MLB／大谷久違戶外打擊練習 492呎怪力轟擊中星宇航空看板上屋頂

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天進行賽前練習，本季首次參加戶外自由打擊練習，揮棒5組共32次，狂敲14支全壘打，其中一發打中星宇航空廣告看板，飛行距離約492英尺，現場驚呼連連。

根據日媒《體育日本》報導，大谷的登場曲《Feeling Good》響起時，弗里曼（Freddie Freeman）、克蕭（Clayton Kershaw）、總管和總教練都在一旁觀看，結果第一球大谷就揮空，引發全場笑聲。

不過大谷漸入佳境，第5組第3次揮棒時，球擊中星宇航空廣告看板上方屋頂，飛行距離約492英尺，現場響起驚呼聲和掌聲。

為了避免疲勞，大谷平常不會做這項練習，這是大谷自2023年9月4日以來、暌違772天再次進行這項練習，加盟道奇隊後更是首次。戶外自由打擊練習前，他也為兩天後的先發登板做準備，在牛棚投30球。

大谷今年季後賽陷入低潮，34打數5安打，打擊率0.147，累積2轟6打點。