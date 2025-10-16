MLB／看見大谷翔平一點不同 羅伯茲：貢獻不只打擊率

道奇隊在國聯冠軍賽對釀酒人隊取得2勝0敗優勢，然而陣中日本球星大谷翔平陷入季後賽打擊率1成47的低潮，總教練羅伯茲（Dave Roberts）卻點出他在這個系列賽的轉變「貢獻不僅限於打擊率」。

大谷翔平在季後賽8場出賽，作為打者敲出5支安打，其中2轟都是在第一戰出現，代表之後7場僅敲出3支安打，不過也曾6度靠保送上壘，累積6打點、3得分。

「貢獻並不只體現在打擊率上。」羅伯茲說：「他靠保送上壘，讓貝茲有機會打點，這本身就是一種貢獻。所以我個人認為，在密爾瓦基的前兩場比賽中，他的打席內容非常出色，完全符合我對他的期待與要求。」

大谷在對費城人隊的分區系列賽時，羅伯茲曾直言以他的打擊狀況持續下去，球隊會很難贏得世界大賽，但現在羅伯茲有不同想法，「他現在看起來能夠很好地控制好球帶，當鎖定的球來了，他也能積極出棒。有擊出右外野平飛球，也獲得3次保送，還有得點圈的安打，都是正面表現。

而對手常常針對大谷派出左投應戰，羅伯茲認為這是原本就料想到的事情，「我不擔心。他是個非常有天賦的選手，我們也仰賴他。他或許會對自己未能達到內心期望的表現感到沮喪，但那也是他鬥志的展現。他已經準備好了。」