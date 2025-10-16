快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／看見大谷翔平一點不同 羅伯茲：貢獻不只打擊率

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平陷入季後賽打擊率1成47的低潮。 美聯社
大谷翔平陷入季後賽打擊率1成47的低潮。 美聯社

道奇隊在國聯冠軍賽對釀酒人隊取得2勝0敗優勢，然而陣中日本球星大谷翔平陷入季後賽打擊率1成47的低潮，總教練羅伯茲（Dave Roberts）卻點出他在這個系列賽的轉變「貢獻不僅限於打擊率」。

大谷翔平在季後賽8場出賽，作為打者敲出5支安打，其中2轟都是在第一戰出現，代表之後7場僅敲出3支安打，不過也曾6度靠保送上壘，累積6打點、3得分。

「貢獻並不只體現在打擊率上。」羅伯茲說：「他靠保送上壘，讓貝茲有機會打點，這本身就是一種貢獻。所以我個人認為，在密爾瓦基的前兩場比賽中，他的打席內容非常出色，完全符合我對他的期待與要求。」

大谷在對費城人隊的分區系列賽時，羅伯茲曾直言以他的打擊狀況持續下去，球隊會很難贏得世界大賽，但現在羅伯茲有不同想法，「他現在看起來能夠很好地控制好球帶，當鎖定的球來了，他也能積極出棒。有擊出右外野平飛球，也獲得3次保送，還有得點圈的安打，都是正面表現。

而對手常常針對大谷派出左投應戰，羅伯茲認為這是原本就料想到的事情，「我不擔心。他是個非常有天賦的選手，我們也仰賴他。他或許會對自己未能達到內心期望的表現感到沮喪，但那也是他鬥志的展現。他已經準備好了。」

羅伯茲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

MLB／婚前被日本人氣女演員約吃飯 大谷翔平淡定回應超帥氣

MLB／有山本由伸好安心 羅伯茲談9局續投抉擇：一點也不難

MLB／道奇教頭曝朗希G2登板機率低 解釋為何派崔能救火

相關新聞

MLB／藍鳥醒了！5轟開趴炸翻水手 0勝2敗後拒被聽牌

面對在美聯冠軍賽0勝2敗的逆境，藍鳥隊打擊火力終於在今天甦醒，雖然首局就先掉2分，但打線敲出18支安打包含5轟，以13：...

MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

道奇隊日本投手大谷翔平在季後賽打擊陷入低潮，打擊率僅1成47，國聯冠軍賽第四戰他將擔任先發投手，被問到「現在狀態無法贏得...

MLB／看見大谷翔平一點不同 羅伯茲：貢獻不只打擊率

道奇隊在國聯冠軍賽對釀酒人隊取得2勝0敗優勢，然而陣中日本球星大谷翔平陷入季後賽打擊率1成47的低潮，總教練羅伯茲（Da...

MLB／大谷打擊率0.147不是低潮 釀酒人教頭：我們讓他上壘100次

道奇隊日本球星大谷翔平季後賽打擊陷入低潮，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不敢掉以輕心，直呼大谷是非常危險的打者。 大谷今年季後賽至今出賽8場，34打數5安打，獲得6次保送，打擊率

MLB／道奇教頭不擔心佐佐木朗希 大谷翔平：隊友都相信他

「令和怪物」佐佐木朗希季後賽化身道奇隊牛棚救世主，儘管他在國聯冠軍賽G1掉分還被提前換下場，但大谷翔平和道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）仍相信他。 佐佐木朗希本季先發表現不佳，受傷後一

2025MLB季後賽賽程與比分 藍鳥對水手開魯閣ALCS扳回一城

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。