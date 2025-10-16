快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本投手大谷翔平在季後賽打擊陷入低潮，打擊率僅1成47，國聯冠軍賽第四戰他將擔任先發投手，被問到「現在狀態無法贏得世界大賽」的評語，大谷翔平也笑答：「只要能打就能贏吧。」

道奇隊在國聯冠軍賽前兩場都於客場拿下勝利，第三戰開始回到主場，大谷翔平也在今天接受記者聯訪，談到自己的打擊調整，他先指出自己打擊時對方常派出左投，自己的任務是要能夠敲出關鍵安打，更重要的職責是將打擊串連給後面的棒次。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）在球隊剛晉級國聯冠軍賽時曾說，以大谷目前的打擊狀態，球隊是無法贏下世界大賽的，大谷翔平也回應：「我猜他是覺得只要我能打得出去就能贏吧。我會努力打出好成績。」

羅伯茲昨天公布大谷翔平將在第四戰登板投球，且不排除第七戰後援登板，大谷翔平今天表示：「目前我會專注在第4戰先發，以及明天第3戰的打擊。之後的事現在還沒想，不過如果被要求的話，我會準備好。」

有媒體詢問，大谷翔平在二刀流登板的前後一天打擊表現較差，大谷翔平表示，跟不當二刀流相比，執行二刀流當然比較疲憊，「但例行賽就已經是這樣，我體感上覺得沒有太大影響到打擊。打擊如果沒有做好站姿、技術細節就很難有好結果，相對地，投球只要做好自己該做的，產生好結果機率比較高。」

只不過後續又被問到羅伯茲曾提及大谷二刀流出賽打得比較急，或是一段時間沒以二刀流出賽的調整，大谷翔平兩題都指出，就如同先前回答過的，「這是同樣的問題，我不認為有太大影響。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

道奇季前計畫終於兌現！五大王牌完全體同步主宰季後賽

MLB／陷入低潮還好隊友超給力 大谷IG貼「中蛋」照秀幽默感

MLB／有山本由伸好安心 羅伯茲談9局續投抉擇：一點也不難

MLB／大谷敲安破19打席低潮首盜也出爐 上一次失敗有慘痛回憶

相關新聞

MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

道奇隊日本投手大谷翔平在季後賽打擊陷入低潮，打擊率僅1成47，國聯冠軍賽第四戰他將擔任先發投手，被問到「現在狀態無法贏得...

MLB／大谷久違戶外打擊練習 492呎怪力轟擊中星宇航空看板上屋頂

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天進行賽前練習，本季首次參加戶外自由打擊練習，揮棒5組共32次，狂敲14支全壘打，其中一發打中星宇航空廣告看板，飛行距離約492英尺，現場驚呼連連。 根據日媒《體育日本

MLB／道奇教頭不擔心佐佐木朗希 大谷翔平：隊友都相信他

「令和怪物」佐佐木朗希季後賽化身道奇隊牛棚救世主，儘管他在國聯冠軍賽G1掉分還被提前換下場，但大谷翔平和道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）仍相信他。 佐佐木朗希本季先發表現不佳，受傷後一

MLB／0勝2敗仍有信心 釀酒人教頭兒子代答：我們開季0勝4敗

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）今天帶著兒子、10歲的奧斯汀（Austin）一起出席記者會，被問到要如何從0勝...

MLB／婚前被日本人氣女演員約吃飯 大谷翔平淡定回應超帥氣

日本搞笑團體「摩天樓」成員安東尼最近在節目《腦汁じゅ～す》上爆料，道奇隊球星大谷翔平曾被一名超人氣女演員「N小姐」約吃飯，但大谷禮貌婉拒。 安東尼指出，N小姐很喜歡大谷，努力透過熟人打聽消息，終

MLB／陷入低潮還好隊友超給力 大谷IG貼「中蛋」照秀幽默感

大谷翔平季後賽陷入大低潮，不過道奇隊靠著史奈爾（Blake Snell）和山本由伸連2場好投，壓制釀酒人隊，在國聯冠軍賽取得2：0優勢。大谷賽後也在IG貼出自己的糗照。 7局上1出局、三壘有人時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。