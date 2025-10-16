MLB／打擊低潮又備戰二刀流 大谷翔平：能打出去就能贏吧

道奇隊日本投手大谷翔平在季後賽打擊陷入低潮，打擊率僅1成47，國聯冠軍賽第四戰他將擔任先發投手，被問到「現在狀態無法贏得世界大賽」的評語，大谷翔平也笑答：「只要能打就能贏吧。」

道奇隊在國聯冠軍賽前兩場都於客場拿下勝利，第三戰開始回到主場，大谷翔平也在今天接受記者聯訪，談到自己的打擊調整，他先指出自己打擊時對方常派出左投，自己的任務是要能夠敲出關鍵安打，更重要的職責是將打擊串連給後面的棒次。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）在球隊剛晉級國聯冠軍賽時曾說，以大谷目前的打擊狀態，球隊是無法贏下世界大賽的，大谷翔平也回應：「我猜他是覺得只要我能打得出去就能贏吧。我會努力打出好成績。」

羅伯茲昨天公布大谷翔平將在第四戰登板投球，且不排除第七戰後援登板，大谷翔平今天表示：「目前我會專注在第4戰先發，以及明天第3戰的打擊。之後的事現在還沒想，不過如果被要求的話，我會準備好。」

有媒體詢問，大谷翔平在二刀流登板的前後一天打擊表現較差，大谷翔平表示，跟不當二刀流相比，執行二刀流當然比較疲憊，「但例行賽就已經是這樣，我體感上覺得沒有太大影響到打擊。打擊如果沒有做好站姿、技術細節就很難有好結果，相對地，投球只要做好自己該做的，產生好結果機率比較高。」

只不過後續又被問到羅伯茲曾提及大谷二刀流出賽打得比較急，或是一段時間沒以二刀流出賽的調整，大谷翔平兩題都指出，就如同先前回答過的，「這是同樣的問題，我不認為有太大影響。」