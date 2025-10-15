MLB／婚前被日本人氣女演員約吃飯 大谷翔平淡定回應超帥氣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
日本搞笑團體「摩天樓」成員安東尼最近在節目《腦汁じゅ～す》上爆料，道奇隊球星大谷翔平曾被一名超人氣女演員「N小姐」約吃飯，但大谷禮貌婉拒。

安東尼指出，N小姐很喜歡大谷，努力透過熟人打聽消息，終於在大谷結婚前一天透過中間人接觸到大谷，N小姐請中間人傳話，希望大谷回日本時能一起吃飯。

沒想到大谷竟回應：「那是誰啊？」中間人跟大谷說，那位女演員在日本人氣很高，大谷禮貌回應：「原來如此。不過我對女演員沒什麼興趣，請轉告她，我沒有要聊天的意思，抱歉。」

參加節目的人紛紛稱讚這段回應很帥氣、安東尼說出N小姐的本名，但被節目組消音，全場一片驚呼：「真的假的」、「全國的人都想見她」。

