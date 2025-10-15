快訊

MLB／陷入低潮還好隊友超給力 大谷翔平IG貼糗照展現幽默感

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平胯下被球擊中。 法新社
大谷翔平胯下被球擊中。 法新社

大谷翔平季後賽陷入大低潮，不過道奇隊靠著史奈爾（Blake Snell）和山本由伸連2場好投，壓制釀酒人隊，在國聯冠軍賽取得2：0優勢。大谷賽後也在IG貼出自己的糗照。

7局上1出局、三壘有人時，大谷翔平成功從左投艾許比（Aaron Ashby）手中，敲出強勁滾地球，形成帶有1分打點的穿越安打，終結季後賽連19打席未敲安的大低潮。

總計大谷翔平今天5打數1安打，有1分打點、1次盜壘成功，吞下3次三振。季後賽打擊率上升至0.147，OPS值0.599。

大谷賽後貼出比賽結果圖，接著分享山本由伸9局完投數據、三振影片以及與隊友慶祝的照片。最後再貼出自己打出界外球，球彈地後反彈到自己胯下的照片。日媒指出，大谷展現出幽默感以此「自嘲」。

大谷翔平曬胯下被球擊中的糗照。截圖自大谷IG
大谷翔平曬胯下被球擊中的糗照。截圖自大谷IG

大谷翔平 道奇 山本由伸

