MLB／孟西登道奇季後賽全壘打王 稱山本由伸「還有成長空間」

道奇隊重砲孟西（Max Muncy）今天敲出季後賽生涯第14轟，登上道奇隊史季後賽全壘打王，他受訪時也盛讚山本由伸完投9局的表現。

孟西6局上敲出中外野412英尺的陽春砲，這是他生涯在道奇累積14支季後賽全壘打，原本與席格（Corey Seager）和透納（Justin Turner）並列，如今獨居道奇隊史季後賽全壘打王。

Max Muncy doubles the Dodgers lead with a home run! #NLCS pic.twitter.com/6bpcAieN46 — MLB (@MLB) October 15, 2025

昨天孟西敲出中外野深遠飛球沒有出牆，因赫南德茲（Teoscar Hernández）跑壘瑕疵形成雙殺守備，孟西受訪時笑說，「我一開始以為又被接殺了，因為沒看到球有彈起來，所以還以為又被抓到，差點又要生氣了。」

對於獨居隊史季後賽全壘打王，孟西直呼，「這真的非常榮幸，道奇是歷史悠久的球隊，過去有這麼多偉大選手穿過這件球衣，能改寫紀錄對我來說意義重大。我能有這麼多季後賽出賽機會，是一種幸運。能一次次站上這種舞台、為世界大賽而戰，這正是我打球的最大動力。」

孟西也盛讚山本完投的表現：「我覺得他比以往更沉著冷靜，越了解他，就越覺得還有成長的空間，我相信他自己也這麼認為。今年他的表現已經不可思議，卻還能繼續進步，真的讓人難以置信。」

孟西進一步強調，「山本在去年季後賽就是我們最值得信賴的投手，今年他又把層次提升到全新境界。安排投球節奏、攻擊打者模式、球種多樣性，控球精準度，全都令人驚嘆，他真是一位令人敬佩的投手。」