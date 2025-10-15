快訊

MLB／感謝隊友以火力掩護 山本由伸完投回報教練信任

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸完投9局拿下勝投，賽後對於教練讓他續投的信任感到開心。 路透
山本由伸完投9局拿下勝投，賽後對於教練讓他續投的信任感到開心。 路透

道奇隊在國聯冠軍賽第2戰以5：1擊敗釀酒人隊取得2連勝，山本由伸完投9局拿下勝投，賽後對於教練讓他續投的信任感到開心，也感謝隊友的火力支援，「讓我專注在投球上。」

山本由伸今天雖然投出的第1球就挨轟，但之後沒有再失分，以111球投完9局，成為繼2017年韋蘭德（Justin Verlander）在美聯冠軍賽第2戰後，再次有投手在季後賽投出完投，而道奇隊史則要追溯到2004年利馬（Jose Lima）在國聯分區賽第3戰的完投。

對於這是季後賽8年來再次出現完投，山本由伸表示：「我之前並不知道，但我就是一局一局集中精神，以好節奏投球，能順利結束比賽我很高興。」

雖然第1局就挨轟，但山本由伸表示，自己立刻調整心情，面對接下來的打者，而且打線也很快就追平甚至超前比數，「讓我意識到自己必須集中精神投球。之後球隊取得領先，我就專注在守住這個分差。」

第8局投完用球數已經近百，山本由伸曾與投手教練普萊爾（Mark Prior）有過交談，但最終仍在第9局繼續站上投手丘，「能夠得到信任、被交付（第9局）這樣的任務，對選手來說是非常開心的事。能以結果回報讓我很高興。」

山本由伸最終締造個人旅美生涯的首次完投，他也感謝捕手史密斯（Will Smith）配球、引導的協助，「來到這邊之後是第一次，所以有種成就感。能為球隊做出貢獻我很高興。」也因為今天的比賽，讓他感受到自己的成長。

