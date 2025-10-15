快訊

MLB／有山本由伸好安心 羅伯茲談9局續投抉擇：一點也不難

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸今天演出完投勝，道奇隊總教練羅伯茲賽後說自己毫不猶豫讓他在第9局繼續站上投手丘。 路透
山本由伸今天演出完投勝，道奇隊總教練羅伯茲賽後說自己毫不猶豫讓他在第9局繼續站上投手丘。 路透

山本由伸今天投完第8局時，用球數已經來到97球，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）毫不猶豫讓他在第9局繼續站上投手丘，被問到這個決定的困難程度，羅伯茲說：「不不，一點也不困難。」

道奇隊今天在國聯冠軍賽第2戰以5：1擊敗釀酒人隊取得2連勝，山本由伸完投9局被敲3支安打僅失1分，投出7次三振，徹底壓制對手。

羅伯茲給予山本由伸的投球盛讚，「他今晚完全掌控比賽。在例行賽中，有好有壞是常有的事，但現在整支球隊都打出本季最好的棒球，專注力達到最高點，也正好在最好的時機迎來巔峰。」

第9局決定讓山本續投，羅伯茲也說：「根據他今天的投球內容，我對讓他從第9局開始上場感到非常有信心。」

去年山本由伸在季後賽4場出賽、最多投到6.1局，羅伯茲表示，去年是他轉戰大聯盟的第一年，所以沒有讓他投太多局數，「畢竟我們擁有非常有天賦的牛棚投手群，那時我們明顯比較依賴牛棚。」

不過今年情況不同，羅伯茲認為今年就算面對打線進入第三輪、球數來到90球，山本由伸依舊展現出「我仍是最佳的選擇」的感覺，「他贏得了我的真正信任。對我而言，那種信任也讓我感到安心。」

