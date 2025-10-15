快訊

MLB／席爾特執教掉髮、收死亡威脅才請辭 薪水不領完也要退休

聯合新聞網／ 綜合報導
教士總教練席爾特。 美聯社
現年57歲的席爾特（Mike Shildt）帶領教士隊連2年奪下90勝，不過教士被淘汰後主動辭職，隨後更宣布退休。他接受訪問時提到，退休原因是健康惡化和長期工作壓力。

席爾特提前2年結束合約，甚至不要求拿合約所剩的薪水。他受訪時強調與總管普瑞勒（A.J. Preller）沒矛盾，「外界怎麼說都可以，那些故事我無法控制，人們總會猜測，但我只是累了，只想回家，我現在真的很平靜。」

席爾特透露8月底就開始考慮退休，過去一季他經常出現睡眠不佳、胸口疼痛、掉髮等狀況。在現今體育賽事賭博氾濫的時代，曾收到陌生人死亡威脅。

「不希望人們以為我鬆懈或不投入工作，那完全不是事實。」席爾特說，「我從第一天就全力以赴盡自己所能，我欠球隊、欠球員，但我真的病了好幾次，身體狀況一直不好，也沒睡好。這不是誰的錯，只是壓力太大，有時候你要學會先照顧自己。」

席爾特在教士2季的戰績是183勝141敗，連2年打進季後賽。他表示沒有重返職棒的打算，「永遠別說不可能，但我現在真的沒有坐教練椅的慾望，我只想好好享受，以前沒有過的生活品質。」

席爾特提到，他將依照合約條件領薪至本月底，不會有額外金額，「我在這行賺到的錢已經夠多了，老實講，我從來不是為了錢做這份工作。」

