MLB／我來收尾！山本由伸透露9局完投信念 反省第1局內容

日本投手山本由伸前往大聯盟的第二年，投出生涯第一次的完投就是在季後賽高張力場面，幫助道奇隊在國聯冠軍系列賽以5：1擊敗釀酒人隊，山本由伸賽後受訪時說：「我是抱著『要來收尾』的心情全力以赴。」

山本由伸今天投出的第1球就被喬里歐（Jackson Chourio）敲出首局首打席全壘打，然而接下來連賞釀酒人打線8顆鴨蛋，以111球投完9局，被敲3支安打僅失1分，另有7次三振。

山本由伸表示：「第一局值得反省，但球隊贏了，在季後賽中勝利最重要，所以很好。」

談到第9局決定續投，山本由伸也說：「原本就決定會上場。因為打線的棒次不錯，所以我們討論後，採取了風險較低的方式。希望能藉著這股氣勢繼續下去。」

山本由伸在美國時間9月6日的例行賽曾對金鶯隊投出8.2局無安打但因挨轟破功，也沒能完成生涯首次的完投，還因牛棚放火燒掉勝投，今天在季後賽勾起個人首次完投紀錄，也超越2012年黑田博樹在美聯分區系列賽第3戰投8.1局的日本人季後賽最長局數紀錄。