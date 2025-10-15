MLB／山本由伸完投9局！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本強投山本由伸以111球完投9局失1分壓制釀酒人隊，率道奇國聯冠軍賽2連勝。 路透
道奇隊在國聯冠軍系列賽連兩場有強投挺身而出，今天是日本強投山本由伸以111球完投9局失1分壓制釀酒人隊，加上赫南德茲（Teoscar Hernandez）、孟西（Max Muncy）開轟，大谷翔平也貢獻1分打點安打，以5：1拿下二連勝。

山本由伸今天投出的第一球，就被喬里歐（Jackson Chourio）敲出首局首打席全壘打，然而接下來卻成功讓釀酒人主場陷入靜默。

山本由伸一路投到第8局都沒有再失分，中間雖然有因為失誤、2支安打、四壞讓人上壘，但都發生在不同半局，第6局開始更是三度投出三上三下。

7、8局的精簡用球數，讓山本由伸9局下能夠繼續站上投手丘，並且再次演出三上三下，讓道奇牛棚不用打卡上班，而他也投出9局被敲3支安打僅失1分的好表現，7次三振最後1次就是再見三振，也是日籍投手首次在季後賽演出完投。

道奇隊在首戰有史奈爾（Blake Snell）繳出8局無失分演出，成為繼2016年巨人隊之後，再次有球隊連兩場先發投手都投到8局以上，上一次在同一系列賽更是要追溯到2010年的巨人隊世界大賽第4戰、第5戰；道奇隊史更要追溯到1988年國聯冠軍賽G1、G2。

道奇打線支援來得快，2局上赫南德茲的陽春砲就幫助球隊追平，帕赫斯（Andy Pages）的二壘安打再攻下超前分；6局上2出局後，孟西敲出陽春砲，季後賽生涯第14轟寫下道奇隊史新紀錄。

7局上換大谷翔平在1出局、二壘有人時敲出適時安打，貢獻1分打點外，還加演盜壘成功，雖然後續沒跑回本壘，但是個人季後賽生涯首盜，去年2次嘗試都失敗，在世界大賽第2戰的盜壘失敗更導致肩膀受傷；8局上艾德曼（Tommy Edman）的適時安打將領先拉開到4分差。

