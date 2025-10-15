聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷敲安破19打席低潮首盜也出爐 上一次失敗有慘痛回憶
道奇隊日本球星大谷翔平今天不僅終結連19打席沒有敲安的低潮，更跑出季後賽生涯的第一次盜壘成功，上一次的慘痛經驗沒有讓他因此卻步。
道奇隊對上釀酒人隊的國聯冠軍系列賽第二戰，大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，前3打席沒建功還吞下2次三振，上一次敲出安打已經是對費城人隊的國聯分區系列賽第2戰。
不過，7局上1出局、三壘有人時，大谷翔平面對釀酒人隊特別換上的左投艾許比（Aaron Ashby），仍然敲出強勁滾地球突破防線，形成1分打點的一壘安打，終結個人連3場未敲安，也幫助道奇隊取得4：1領先。
不僅如此，大谷翔平還展現快腿成功盜上二壘，這是他季後賽生涯第一次的盜壘成功，去年2次盜壘都宣告失敗，尤其是與洋基的世界大賽第2戰中盜壘失敗更導致左肩受傷，雖然帶傷打完系列賽奪冠，但也導致他季後需進行手術治療。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言