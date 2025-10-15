MLB／大谷敲安破19打席低潮首盜也出爐 上一次失敗有慘痛回憶

道奇隊日本球星大谷翔平今天不僅終結連19打席沒有敲安的低潮，更跑出季後賽生涯的第一次盜壘成功，上一次的慘痛經驗沒有讓他因此卻步。

道奇隊對上釀酒人隊的國聯冠軍系列賽第二戰，大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，前3打席沒建功還吞下2次三振，上一次敲出安打已經是對費城人隊的國聯分區系列賽第2戰。

不過，7局上1出局、三壘有人時，大谷翔平面對釀酒人隊特別換上的左投艾許比（Aaron Ashby），仍然敲出強勁滾地球突破防線，形成1分打點的一壘安打，終結個人連3場未敲安，也幫助道奇隊取得4：1領先。

不僅如此，大谷翔平還展現快腿成功盜上二壘，這是他季後賽生涯第一次的盜壘成功，去年2次盜壘都宣告失敗，尤其是與洋基的世界大賽第2戰中盜壘失敗更導致左肩受傷，雖然帶傷打完系列賽奪冠，但也導致他季後需進行手術治療。