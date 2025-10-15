快訊

MLB／洋基教練團人事異動！ 查普曼、資深成員哈基不續留

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基一壘教練查普曼(右)。 路透
洋基隊今年季後賽分區系列賽不敵藍鳥隊，今天傳出人事異動，牛棚教練哈基（Mike Harkey）、一壘教練查普曼（Travis Chapman）不會續留。

官網報導指出，哈基是洋基教練團中資歷最深的成員，2008年至2013年、以及2016年至2025年兩度擔任牛棚教練，深受球員喜愛。

查普曼則是在洋基體系中擔任過多種職務，除一壘教練之外，先前還是小聯盟內野助理協調員，升任一壘教練後，負責指導球隊內野防守。不過洋基當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季防守表現飽受外界批評。

另外，根據《The Athletic》報導，洋基未來幾周可能會有更多教練團變動。投手教練布雷克（Matt Blake）與捕手協調員史旺森（Tanner Swanson）都擁有球隊選項，而板凳教練奧斯馬斯（Brad Ausmus）與三壘教練羅哈斯（Luis Rojas）合約也到期。

