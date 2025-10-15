MLB／道奇教頭曝朗希今天登板機率低 解釋為何派崔能救火

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國聯冠軍賽G1羅伯茲(左1)將佐佐木朗希(右2)換下場。 路透
「令和怪物」佐佐木朗希昨天登板關門，被釀酒人隊打線攻下1分，最後一個出局數交給老將崔能（Blake Treinen）解決。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前表示，朗希今天的登板機率非常低。

朗希昨天迎來季後賽第5次登板，首度失分，更令人擔憂的是球速下滑。羅伯茲今天賽前受訪時回應，「我們確實注意到了，目前還沒明確的答案。他在一個全新的階段，我們會持續蒐集資訊來調整，他本人準備充分，也盡全力保持最佳狀態為球隊貢獻，我不認為是疲勞造成的，可能是技術性問題，也有可能是多種原因疊加的結果。」

系列賽開打前羅伯茲曾表示，朗希可以連2天登板，但他今天表示，「我不會說絕對不會用他，但他今天登板機率非常低。」

昨天登板的崔能本季表現不佳，例行賽防禦率高達5.40，對於為何派崔能關門，羅伯茲回應：「崔能一直是關鍵時刻能為我們投球的投手，他懂如何控制情緒。」羅伯茲強調：「季後賽這種關鍵時刻，例行賽防禦率不重要，重要的是當下能否投出好球。重要的局面，我選擇相信特定幾位投手，崔能就是其中之一。」

