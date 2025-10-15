快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

MLB／不跟道奇住鬧鬼飯店 赫南德茲：我不相信有鬼但我老婆…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「西語老師」赫南德茲。 歐新社
「西語老師」赫南德茲。 歐新社

赫南德茲（Teoscar Hernandez）在國聯冠軍賽第二戰開轟，用追平陽春砲幫助道奇隊在前段取得優勢，至少我們知道他昨晚有睡個好覺，因為他沒有跟隊友一起住在普菲斯特飯店（The Pfister Hotel）。

道奇隊前兩戰到釀酒人主場作客，球隊安排的住宿飯店有著鬧鬼傳說，赫南德茲今天賽前談到自己另選住宿的話題說：「我不相信有鬼。我以前住過那間飯店，也從來沒看到或聽到什麼奇怪的事。但這次跟老婆一起，她說她不想住那裡。」

赫南德茲表示，自己確實有聽過其他球員或球員家人在這幾天遇到怪事，至於普菲斯特飯店的傳說都是從老婆那邊聽來的，「她說有些房間的燈會自動開開關關，門會有聲音，會聽到腳步聲。我不是那種會說『我遇過』的人，我覺得我應該也不會遇到。」

赫南德茲雖然不相信有鬼，但他老婆相信，而老婆開心、生活舒心。

道奇隊的貝茲（Mookie Betts）早早就拒絕入住普菲斯特飯店，2023年例行賽造訪密爾瓦基後，他就選擇自己去住Airbnb，因為根本睡不好，他在當年接受訪問時曾說：「我睡不著。每一個聲音都會讓我想：『那是什麼東西？』」

其他球隊也曾遇過，哈波（Bryce Harper）聲稱自己獨自一人、門鎖緊閉的情況下，醒來時發現衣服從房間一邊被移到了另一邊；前美職球員楊恩（Michael Young）則表示：曾在半夜聽到房間裡有腳步聲，「那地方見鬼去吧」。

