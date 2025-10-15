快訊

MLB／道奇預售世界大賽門票 一張最便宜新台幣2.7萬元

中央社／ 洛杉磯14日專電
道奇隊。 路透

美國職棒洛杉磯道奇隊今天在官網開放世界大賽門票預售，最便宜的一張票為881.95美元（約新台幣2萬7358元）。

道奇隊正與密爾瓦基釀酒人隊進行7戰4勝制的國家聯盟冠軍賽（NLCS）。目前道奇1勝領先，雙方今打第2戰。儘管能否打進世界大賽還是未知數，但道奇官網今天預售部分區域門票。

以14日下午售票網站的資訊，道奇若晉級世界大賽，主場最便宜的門票為800美元，另外加上官網購票的手續費81.95美元，總價為881.95美元，約新台幣2萬7358元。這個位子是內野看台最上層、最靠近界外標竿的區域。

包括本壘後方、內野最低層看台等視野最佳的幾個區域，保留給季票會員，目前尚未對外販售。

今天這一批預購的區域裡，售價最貴是1510.05美元，約新台幣4萬6841元。這個位子在看台最下層，靠近外野界外標竿與牛棚。

道奇如果擊敗釀酒人，挺進世界大賽，對手是藍鳥與水手的勝出者。世界大賽7戰4勝，主客場分配按照例行賽戰績決定。如果道奇對手是水手，道奇享有4場主場；如果對手是藍鳥，道奇有3場主場。

美國職業運動的門票轉售市場活絡，重大賽事的票價往往遠高於原價。去年道奇與紐約洋基在世界大賽交手，本壘後方、球員休息室上方的熱門座位，一席票價飆破新台幣100萬元。

