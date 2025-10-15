聽新聞
MLB／史上罕見8-6-2雙殺 赫南德茲只重看一次：我搞砸了
道奇、釀酒人隊在國聯冠軍賽首戰出現神奇Play，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的跑壘失誤，誕生季後賽35年來首見的，他在第2戰賽前受訪時表示，自己後來只看了一次重播影片，「這就是那種你不需要重複看，也知道自己犯錯的情況。」
事件發生在第4局，孟西（Max Muncy）在一出局、滿壘的打席，打出中外野飛行距離404呎深遠飛球，中外野手弗里克（Sal Frelick）跳起接球結果球彈出手套、打到牆頂又被他在空中接住。
道奇隊跑者以為弗里克完成接殺紛紛回壘，問題在三壘的赫南德茲在球碰到弗里克的手套時就已起跑，卻在球彈出、再被接到後，不知何故又回到三壘，讓弗里克有充裕時間回傳給游擊手歐提茲（Joey Ortiz）再轉傳本壘完成封殺，隨後捕手康崔拉斯（William Contreras）漫步到三壘完成雙殺。
「如果你兩天前問我這情況我會怎麼做，我會說只要球碰到手套就要準備跑。」赫南德茲說，「但當下我整個人就好像卡住了，沒辦法解釋，我就是搞砸了。就是這麼簡單。」
赫南德茲表示，自己就像是大腦一片空白，完全搞砸了這個狀況，「我不覺得有任何解釋可以準確說明當時發生了什麼。我看到球碰到手套後開始準備跑，然後看到它彈出來，我就反應錯誤了。」
