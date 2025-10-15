聽新聞
MLB／大谷翔平國聯冠軍賽G4先發 教頭透露G7後援可能性
7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇對釀酒人隊握有1勝領先，第2戰賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，第三戰將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）扛先發，大谷翔平擔任第四戰先發投手，甚至不排除再現經典賽版本的「牛棚大谷」。
談到第3、4戰的先發投手安排，羅伯茲說：「翔平的休息狀態很好，而且如果系列戰打到第7戰，還有機會讓他後援登板；另一方面，葛拉斯諾在正常休息天數，安排他第三戰先發比較合理。考量各種因素，我們認為這安排最順理成章。」
大谷翔平目前在季後賽僅登板一場，就是美國時間10月4日在國聯分區賽面對費城人隊，繳出6局失3分的優質表現，獲得生涯季後賽首勝，下次登板將是「中12日」，而如果第7戰也投球則是「中3日」。
