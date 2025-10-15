快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平國聯冠軍賽G4先發 教頭透露G7後援可能性

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇對釀酒人隊握有1勝領先，第2戰賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，第三戰將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）扛先發，大谷翔平擔任第四戰先發投手，甚至不排除再現經典賽版本的「牛棚大谷」。

談到第3、4戰的先發投手安排，羅伯茲說：「翔平的休息狀態很好，而且如果系列戰打到第7戰，還有機會讓他後援登板；另一方面，葛拉斯諾在正常休息天數，安排他第三戰先發比較合理。考量各種因素，我們認為這安排最順理成章。」

大谷翔平目前在季後賽僅登板一場，就是美國時間10月4日在國聯分區賽面對費城人隊，繳出6局失3分的優質表現，獲得生涯季後賽首勝，下次登板將是「中12日」，而如果第7戰也投球則是「中3日」。

大谷翔平 羅伯茲 葛拉斯諾 道奇

延伸閱讀

【重磅快評】黑心腸多吃4個月 姜至剛足堪大谷翔平封號？

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

MLB／遭費城人抓住弱點？大谷翔平打擊嚴重低潮 陷「38度魔鬼威脅」

MLB／大谷翔平吞12K全隊最慘 道奇教頭擔心贏不了世界大賽

相關新聞

MLB／大谷翔平國聯冠軍賽G4先發 教頭透露G7後援可能性

7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇對釀酒人隊握有1勝領先，第2戰賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，第三戰將由葛...

MLB／史上罕見8-6-2雙殺 赫南德茲只重看一次：我搞砸了

道奇、釀酒人隊在國聯冠軍賽首戰出現神奇Play，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的跑壘失誤，誕生季後賽35...

MLB／不跟道奇住鬧鬼飯店 赫南德茲：我不相信有鬼但我老婆…

赫南德茲（Teoscar Hernandez）在國聯冠軍賽第二戰開轟，用追平陽春砲幫助道奇隊在前段取得優勢，至少我們知道...

MLB／道奇教頭曝朗希今天登板機率低 解釋為何派崔能救火

「令和怪物」佐佐木朗希昨天登板關門，被釀酒人隊打線攻下1分，最後一個出局數交給老將崔能（Blake Treinen）解決。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前表示，朗希今天的登板機率非

MLB／道奇預售世界大賽門票 一張最便宜新台幣2.7萬元

美國職棒洛杉磯道奇隊今天在官網開放世界大賽門票預售，最便宜的一張票為881.95美元（約新台幣2萬7358元）

MLB／崔能首救援但壞球比好球多 洛時：好事降臨在他身上

道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰贏得驚險，第3任投手崔能（Blake Treinen）9局下2出局登板，面對滿壘危機投出再見三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。