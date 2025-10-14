MLB／崔能首救援但壞球比好球多 洛時：好事降臨在他身上

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
崔能。 美聯社
道奇隊今天在國聯冠軍賽首戰贏得驚險，第3任投手崔能（Blake Treinen）9局下2出局登板，面對滿壘危機投出再見三振，以2：1險勝釀酒人隊，洛杉磯時報形容：「雖然需要一些運氣，但好事最終還是降臨在崔能身上。」

佐佐木朗希9局下接替先發投手史奈爾（Blake Snell），面對5人次失1分，在2出局一、三壘有人時退場，崔能先投出保送形成滿壘，接著K掉圖朗（Brice Turang）結束比賽，後援0.1局奪下救援成功。

洛杉磯時報指出，崔能今年季後賽首場救援成功表現平平，投出的壞球比好球多，最後用一顆遠離好球帶的球完成出局數，但對這位原是牛棚主力的投手來說，無疑是很大進步。

崔能去年成為道奇奪下世界大賽冠軍的大功臣，季後賽出賽9場投出2勝3救援、防禦率2.19，合計12.1局飆出18次三振，今年情況完全不同，9月例行賽戰績1勝5敗、防禦率達9.64，季後賽前4次出賽被安打比三振多（4支對2K），面對12名打者有5人上壘。

洛杉磯時報指出，與其說崔能是在救火，不如說他正在製造麻煩，糟糕的表現開始層出不窮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）和他相處5個球季，一直給他機會扭轉局面。

崔能也說：「教頭見證我最好的一面，也見證我最糟糕的一面，很感謝他對我有信心。」

崔能9局下用11球完成任務，只有5顆好球，面對圖朗在2好1壞時投出85英里橫掃球，差點變成觸身球；但圖朗基於本能閃躲，下一球95英里速球完全是偏高壞球，他卻出棒揮空三振，釀酒人在主場爆滿41737名觀眾前留下滿壘殘壘， 未能挽回局面。

道奇 釀酒人 佐佐木朗希

