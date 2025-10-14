快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

MLB／佐佐木朗希賽後未受訪 道奇捕手：他可能疲勞但不會承認

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希(左)、史密斯(右)。 法新社
佐佐木朗希(左)、史密斯(右)。 法新社

佐佐木朗希今天在國聯冠軍賽首戰9局下登板，投出2次保送，被敲一支二壘安打，失掉1分，所幸道奇隊終場仍以2：1險勝釀酒人隊。朗希賽後沒有受訪，道奇捕手史密斯（Will Smith）也談到朗希的狀況。

9局下朗希解決首名打者後，投出四壞球保送，接下來又被敲場地二壘安打，接著對手擊出高飛犧牲打，朗希對葉力奇（Christian Yelich）投出保送後被換下場。崔能（Blake Treinen）接手後投出保送，最後飆出三振化解危機。

朗希賽後未接受媒體訪問，捕手史密斯受訪時替他緩頰：「沒人能確定原因，他就像被丟進火場，臨時被調去牛棚投球。前一次他投了3局，我想他應該還有點疲勞，雖然他不會承認。」

史密斯接著說：「季後賽的精神壓力會一點一滴累積，再加上長途奔波造成的身體疲勞，這些可能都會對他造成影響。」

佐佐木朗希 道奇

