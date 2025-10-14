快訊

MLB／史奈爾繳史上首見數據 道奇主帥談換投：朗希最近投得好

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾。 路透
史奈爾。 路透

道奇隊2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天在國聯冠軍賽G1，繳出8局只被敲1安打，無失分、無保送、狂飆10次三振的統治性表現，幫助道奇以2：1險勝釀酒人隊。羅伯茲（Dave Roberts）賽後談到9局換投的原因。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史奈爾成大聯盟季後賽史上首位，投滿8局以上且單場至少投出10K、被安打數不超過1支、沒有保送的投手。史奈爾賽後直呼，「季後賽，只要你統治比賽、投得好，別人就無話可說。這大概是最棒的感覺，因為你能親自證明自己是對的。」

史奈爾8局投完用了103球，接手的佐佐木朗希失掉1分，所幸崔能（Blake Treinen）飆出三振化解危機。羅伯茲賽後談到換掉史奈爾，「這是個艱難的決定，他本季還沒投到過第9局。如果讓他今天投滿9局，下次登板會有點風險，而且朗希最近投非常好，我們又握有2分領先，我覺得那個情況交給他是合理的選擇。」

羅伯茲也盛讚史奈爾，「這是我記憶中最頂級的表現之一，對手是很有韌性的球隊，擅長把球打進場內，但他今晚的變速球太完美，控球一流，這種表現在季後賽舞台上是非常罕見的，真的特別。」

