MLB／季後賽史上最詭異的雙殺之一 釀酒人官網：道奇還是贏了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊。 美聯社

國聯冠軍賽暌違7年重返密爾瓦基，釀酒人隊主場今天湧進爆滿41737人觀戰，但道奇隊頂住龐大壓力，先發投手史奈爾（Blake Snell）獨撐8局只被揮出1支安打、無失分，領軍2：1獲勝；釀酒人官網特別提到，儘管道奇4局上攻占滿壘，以「季後賽史上最詭異的雙殺之一」收場，最終還是贏了。

釀酒人本季戰績97勝65敗是大聯盟最佳紀錄，而且對戰道奇6戰全勝，延伸到去年球季更是8連勝，今天在滿場觀眾前以1分之差落敗，也是去年8月14日之後，長達1年2個月再次對戰落敗。

官網指出，史奈爾表現出色，6局上弗里曼（Freddie Freeman）轟出陽春砲，9局上貝茲（Mookie Betts）滿壘選到保送，對洛杉磯隊來說已經足夠，儘管釀酒人展現非凡鬥志，還是逃不過輸球命運。

道奇在2018年國聯冠軍賽打滿7場，淘汰釀酒人晉級世界大賽，兩隊今年再次交手，道奇搶下首勝開紅盤，未來情勢有利；過去7戰4勝制季後賽贏得第1勝的194隊，最後有126隊贏得系列賽，機率64.9%，「2-3-2」賽制在客場首勝的71隊有40隊過關，也有56.3%。

弗里曼今年季後賽首轟、首打點出爐，成為致勝一擊，他說：「季後賽能想像的場面就是如此，整場比賽緊張得坐立不安，事後看來，我們在第9局攻下巨大的保險分。」

這位36歲老將從勇士隊至今，已經打過10次季後賽，奪下兩次世界大賽冠軍；他表示，季後賽每一球都意義非凡，必須全力以赴、拼盡全力，比賽結束後都會筋疲力盡。

道奇 釀酒人 史奈爾 弗里曼

0 則留言
