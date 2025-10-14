MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

釀酒人隊今天在國聯冠軍賽首戰以1：2不敵道奇隊，對上打擊陷入低潮的大谷翔平，依然保持高度警戒，對他祭出包含2次故意四壞在內的3次保送。選擇不對決大谷，總教練墨菲（Pat Murphy）表示，這並不是個困難的決定，「就算他狀況不好，他還是一名危險的打者。」

大谷翔平此役2打數沒有安打，但靠3次保送上壘，包括烏里貝（Abner Uribe）9局上在一出局、二三壘有人將他請上一壘，對決貝茲，結果因保送擠回道奇此役的第2分。

談到第9局閃大谷的決定，墨菲表示，「這並不是一個困難的決定，當時一壘空著，而且投手丘上是右投。」

他指出，當時並不知道史奈爾（Blake Snell）會不會再投第9局，而今天釀酒人打線完全打不到他的球，因此不想再掉分數，而大谷雖然狀況不好，但還是很有可能擊出高飛犧牲打送回分數，認為保送大谷後，下一棒是右打貝茲，有機會製造雙殺。

大谷翔平在分區系列賽18打數僅1安打，打擊率0.056，墨菲直言：「我們不能再掉分，大谷的數據，對我來們來說並不重要。」

墨菲也談到4局上讓道奇雙殺的神奇play，坦言：「這真的很罕見，當下跑者很難理解發生了什麼，但棒球比賽什麼都有可能發生，結果我們是幸運的。」