MLB／赫南德茲應該懂規則 道奇教頭談離奇雙殺：他只是當機了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
赫南德茲跑壘瑕疵，導致離奇雙殺發生。 法新社
赫南德茲跑壘瑕疵，導致離奇雙殺發生。 法新社

道奇隊今天以2：1擊敗釀酒人隊，在國聯冠軍賽以客場勝利出發，此役贏得辛苦，4局上進攻中「滿壘計」、9局下佐佐木朗希關門上演劇場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）釋疑赫南德茲（Teoscar Hernández）低級的跑壘失誤，並非不懂規則，「我想他只是有點當機。」

此役引起熱議的play發生在4局上，孟西（Ｍax Muncy）滿壘、一出局的打席送向中外野，中外野手弗里克（Sal Frelick）接到後又彈出打在牆上，接著再進入他的手套，有點像接殺但實非接殺的狀況，讓場上道奇跑者陷入混亂。

畫面顯示，三壘上的赫南德茲在這球第一次碰到弗里克的手套時就已啟動，卻在這球彈出、再被接到後，不知何故又回到三壘，當他意識到必須跑時，游擊手歐提茲（Joey Ortiz）已準備要轉傳本壘，浪費了寶貴的時間。二壘跑者史密斯（Will Smith）則像是以為這球被接殺，打算退回二壘，捕手康崔拉斯（William Contreras）注意到後，只需要散步到三壘，就能完成雙殺。

根據棒球規則所述，高飛犧牲打的規則為「跑壘員於第一位野手接觸飛球的瞬間即可離壘」，赫南德茲在這球第1次碰到弗里克手套時就能啟動，卻回到三壘，引起質疑是否不懂規則。

羅伯茲賽後表示，「一切發生得很快，我也不知道他沒有接到。赫南德茲知道規則，我想他當下只是有點當機，又回去三壘，那就是一個錯誤。」

先發投手史奈爾（Blake Snell）共用103球完成8局投球，被敲出1安打、無失分，狂賞10次三振、沒有保送，壓制好投也讓外界好奇是否有續投第9局空間，羅伯茲回應不是沒有想過，機率是一半、一半，「當時2比0領先，我覺得上朗希沒問題。」

