MLB／小葛雷諾失去「洋基殺手」威力 藍鳥教頭坦言砲火不如水手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾。 法新社
小葛雷諾。 法新社

美聯前兩號種子在聯盟冠軍賽對決，藍鳥隊毫無主場優勢，今天又以3：10不敵水手隊，讓爆滿球迷失望而歸，開賽2連敗也陷入極大困境，看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）合計7次打數掛零，完全失去「洋基殺手」的威力，後天起連續3場比賽在西雅圖進行，全隊壓力更大。

藍鳥身為美聯頭號種子，分區系列賽對洋基4戰打擊率3成38、全壘打9支、打點33分，讓對方投手群吃足苦頭，不料美聯冠軍前兩戰61打次數只有8支安打，包括1支全壘打，團隊打擊率掉到1成31，打點僅僅3分。

小葛雷諾對洋基前3戰都開轟，連續4戰攻下打點，打擊率5成29、全壘打3支、打點9分，進入美聯冠軍賽後還未開張安打，唯一上壘是今天8局下獲保送。

水手作客多倫多兩場比賽攻下13分，藍鳥只有4分，全隊4支全壘打、13分打點都高出一截，波蘭柯（Jorge Polanco）連續兩天攻下勝利打點，目前在季後賽31打數8安打，包括3支全壘打，攻下8分打點，而且前7安就有6安進帳打點，成為全隊破壞力最強的打者。

藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）坦言，這兩場比賽缺乏長打火力，水手在這方面確實有優勢。

水手在美聯冠軍賽第3、4、5場擁有主場優勢，有機會提前封王，總教練威爾森（Dan Wilson）說：「超級興奮回家，我們知道會有什麼氣氛。」

